¡ØÀ»Àï»Î¥À¥ó¥Ð¥¤¥ó¡Ù¼çÂê²Î¡Ö¥À¥ó¥Ð¥¤¥ó¤È¤Ö¡×¡¢¡Ø½ÅÀïµ¡¥¨¥ë¥¬¥¤¥à¡Ù¼çÂê²Î¡Ö¥¨¥ë¥¬¥¤¥à¡ÝTime for L-GAIM¡Ý¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿MIQ¡ÊMIO¡Ë¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
1982Ç¯¡ØÀïÆ®¥á¥«¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë¡ÙÁÞÆþ²Î¡ÖHEY YOU¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿MIQ(MIO)¡£
ÍâÇ¯¡ØÀ»Àï»Î¥À¥ó¥Ð¥¤¥ó¡Ù¤ÎOP¡Ö¥À¥ó¥Ð¥¤¥ó¤È¤Ö¡×¡¿ED¡Ö¤ß¤¨¤ë¤À¤í¤¦¥Ð¥¤¥¹¥È¥ó¡¦¥¦¥§¥ë¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
¤³¤ÎÇ¯¡¢»¨»ï¡Ö¥¢¥Ë¥á¡¼¥¸¥å¡×¼çºÅ¤ÎÂè6²ó¥¢¥Ë¥á¥°¥é¥ó¥×¥ê½÷À²Î¼êÉôÌç¤ÇÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
1984Ç¯¡Ø½ÅÀïµ¡¥¨¥ë¥¬¥¤¥à¡Ù¤ÎOP¡Ö¥¨¥ë¥¬¥¤¥à ¡ÝTime for L-GAIM¡Ý¡×¡¿ED¡Ö¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥·¥ã¥ï¡¼¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¼«¸ÊºÇ¹â¤Î16°Ì¤òµÏ¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Ü¥Ã¥Èº²¡×¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢ºòÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¸½ºß¤âÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç³èÌö¤¹¤ëMIQ(MIO)¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥Ù¥¹¥È¡×¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹³«»Ï¡£¤¢¤ï¤»¤Æ£²Ëç¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤â¥µ¥Ö¥¹¥¯²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¤¦¤Á28¶Ê¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯½é²ò¶Ø¡Ë¡£
¥Ñ¥ï¡¼¤¢¤Õ¤ì¤ëMIQ(MIO)¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¡ãMIQ¡ÊMIO¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡ä
³§¤µ¤ó¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©
MIO(¤ß¤ª)²þ¤áMIQ(¤ß¤¯)¤Ç¤¹¡ª¡ª
¤³¤ÎÅÙ»ä¤Î¡¢¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤Î³Ú¶Ê¤¬¤á¤Ç¤¿¤¯¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤È¤Î»ö¡ª¡ª
²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤é¤´Ë«Èþ¤ß¤¿¤¤¡Ä¡£
¾Ð¤Ã¤Æµã¤¤¤¿40¿ôÇ¯¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¤³¤ì¤é¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¤Ê¤ª¿·Á¯¤Ç¿§¤¢¤»¤ë»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª
¤³¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤È¥·¥§¥¢½ÐÍè¤Þ¤¹ÍÍ¤Ë¡ª¡ª
¤Ê¤¬¡Á¤¤¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¿·¤¿¤Ê¼ã¼ê¤Þ¤Ç¡ª ±þ±ç¥è¥í¥·¥¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª
¡ØMIQ(MIO) ¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥Ù¥¹¥È¡Ù
2011Ç¯8·îÈ¯Çä
¼ýÏ¿¶Ê¡§¡HEY YOU ¢¤ï¤¹¤ìÁð £GET IT¡ª ¤Coming Hey You ¥¥À¥ó¥Ð¥¤¥ó¤È¤Ö ¦¤ß¤¨¤ë¤À¤í¤¦¥Ð¥¤¥¹¥È¥ó¡¦¥¦¥§¥ë §¥¨¥ë¥¬¥¤¥à¡ÝTime for L-GAIM¡Ý ¨¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥·¥ã¥ï¡¼ ©ÉÔ»×µÄCALL ME ªÌ´¶ä²Ï «Good-bye, Lonely Blue ¬Èá¤·¤ß¤ÎDestiny LONG AGO AND SO FAR AWAY ®RAZOR¡ÇS EDGE ¯±Ê±ó¤è¤ê¤â °Captain is The Star-Child ±WHY(English Ver.) ²Time for L-GAIM(English Ver.) ³GET IT¡ª(English Ver.) ´Dunbine Fire(English Ver.)
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://miqmio.lnk.to/perfectbest
¡ØSTARLIGHT SHOWER¡Ù
2012Ç¯7·îÈ¯Çä(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëLP 1984Ç¯7·îÈ¯Çä)
¼ýÏ¿¶Ê¡§¡¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ù¥ë ¢É÷¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È £¥Ó¥¢¥ê¥Ã¥Ä¤ÎµÙÆü ¤Good-bye TOKYO ¥¤µ¤è¤Ê¤é¤ÏTenderly¡¡¦¥¨¥ë¥¬¥¤¥à¡ÝTime for L-GAIM¡Ý §°¤ÊìÎï(¥¢¥â¥ì¥¤) ¨MINT BAR ©¥Þ¥¸¥£¥Ã¥¯¡¦¥·¥Æ¥£ ª¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥·¥ã¥ï¡¼
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://miqmio.lnk.to/STARLIGHTSHOWER
¡ØMr. Monday Morning¡Ù
2012Ç¯7·îÈ¯Çä(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëLP 1985Ç¯12·îÈ¯Çä)
¼ýÏ¿¶Ê¡§¡Boy, É÷¤Ë¤Ê¤ì ¢Mr. Monday Morning £¥¬¥é¥¹¤Î²«ºª ¤Secret Trip ¥¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡¦¥Ê¥¤¥È ¦Time for L-GAIM(±Ñ¸ìVER.) §GET IT¡ª(±Ñ¸ìVER.) ¨Dunbine Fire(±Ñ¸ìVER.) ©Bad Girl¤Ë°¦¤ò¤³¤á¤Æ ª¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç¤ÏÈë¤á¤ä¤«¤Ë
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://miqmio.lnk.to/MondayMorning
¢¨¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏCD¾¦ÉÊ¤ËµºÜ¤Î¤È¤ª¤ê¤ËÉ½µ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
MIQ(MIO) Á´ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Þ¤È¤á¥Ú¡¼¥¸
https://miqmio.lnk.to/streaming
