AI¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§designer491¡¿PIXTA¡Ë
AI»þÂå¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¨¡¨¡¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Â¿¤¯¤Î¾ì½ê¤ÇµÄÏÀ¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£AI¤ÈÇ¾²Ê³Ø¤ÎºÇÀèÃ¼¸¦µæ¤ËÀÜ¤¹¤ëÇ¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖAI»þÂå¤Ë¤Ï¡¢AI¤Ë¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÐÌÚ¤µ¤ó¤¬Äó¾§¤¹¤ë¤Î¤Ï¼¡¤Î3¤Ä¤ÎÇ½ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡Ö1.ÁªÂòÎÏ¡¢2.¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¡¢3.ÁÏÂ¤À¡×
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ØAI¤Ç³ÐÀÃ¤¹¤ëÇ¾¡Ù¤ò°ìÉôÈ´¿è¤·ºÆ¹½À®¤Î¤¦¤¨¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¾ðÊó¤òÁªÂò¤·¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¡ÖÄ¾´¶ÎÏ¡×¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¾ðÊó¤òÁªÂò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©
ÁªÂòÎÏ£¨¡¨¡¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ÏºÇÀèÃ¼¤Î¾ðÊó¥½¡¼¥¹
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤¬°î¤ì¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¾ðÊó¤òÁªÂò¤·¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÇ¾¤ò³ÐÀÃ¤µ¤»¤ëÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬º£¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³¤³°¤Î¡Ö¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤«¤é»ëÄ°¤Ç¤¤ëÊÝÂ¸·¿¤Î²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡×¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤Ï¥é¥¸¥ª¤òÄ°¤¯´¶³Ð¤Çµ¤·Ú¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¡¼¥¯¤¬Ä°¤±¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÄÌ¶Ð¤Î¼Ö¤ÎÃæ¤Ê¤É¤ÇÄ°¤¤¤ÆÍ±×¤Ê¾ðÊó¼ý½¸¤ËÌòÎ©¤Æ¤¿¤ê¤·¤ÆÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¤Ê¤¼³¤³°¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò°¦Ä°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Í±×¤Ê¾ðÊó¤ÎÊõ¸Ë¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÀè¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³¤³°¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ï¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÂç¤¤¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë²»À¼ÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤À¤±¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó¤Ï¡¢AI¸¦µæ¤ä¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ËÄ¹¤¿¤±¤Æ¤¤¤ëMIT¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¹¡£¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¾å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òYouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤âÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ÏÌó250Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¶°ìÎ®¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬Æü¡¹Í±×¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾ðÊó¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¤³¦ºÇÀèÃ¼¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÄ¬Î®¤ò¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¡¢¼«¤é¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ö¥Ð¥«¤ÎÊÉ¡×¡á¡ÖAI¤ÎÊÉ¡×¤Î¸þ¤³¤¦¤ÇÆü¾ïÅª¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¾ðÊó¼ý½¸¤ÎÊýË¡¡¢¤â¤¦1¤Ä¤ÎÄó°Æ
¤â¤¦1¤Ä¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢±Ñ¸ì·÷¤Ë¤¢¤ëAI´ØÏ¢¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤ÎX¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¿¤Ã¤¿¤³¤ì¤À¤±¤ÇÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç²¿¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¤Û¤ÜÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤ÎAI¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÆ°²è¤Ê¤É¤â¡¢AI¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤¬¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢AI¤Ë´Ø¤¹¤ë³¤³°¤ÎÏÀÊ¸¤òÆÉ¤à¤È¤¤Ç¤â¡¢ÏÀÊ¸¤ÎÍ×Ìó¤¬¾¤ÇÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¡¢¤³¤¦¤·¤¿AI´ØÏ¢¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤ÎX¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë±Ñ¸ì¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Öº£¡¢À¤³¦ºÇÀèÃ¼¤ÎAIÊ¬Ìî¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢AI¤¬º£¤Î¤è¤¦¤ËÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤«¤ËÍ±×¤Ê¾ðÊó¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¬¤³¤ÎËÜ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¡¢¤â¤¦°ìÊâÀè¤ò¹Ô¤¯¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àè¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó¤¬¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìµ¤¤ËÀ¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó¤¬½ñ¤¤¤¿ÏÀÊ¸¤òÆÉ¤ó¤À¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤¬¡¢¡Ö¤³¤¤¤Ä¡¢¤¤¤¤¤³¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¾Î»¿¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó¤Ï¼«Ê¬¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÈ¯¿®¤·¤¿Í±×¤Ê¾ðÊó¤ò¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®¸ù¼Ô¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÍÌ¾¤Ê¸¦µæ¼Ô¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¼¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤¬¤½¤Î¾ðÊó¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×
¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ï¤¸¤á¤«¤é¤¢¤¤é¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ª
¼Â¤Ïº£¡¢»ä¤¬½ñ¤¤¤¿¡ØI_K_I_G_A_I¡Ù¡ÊÀ¸¤¤¬¤¤¡Ë¤È¤¤¤¦ËÜ¤¬ÆÃ¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Ç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯¤Ï¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÉôÌç¤Î1°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½ºß²¤ÊÆ¤òÃæ¿´¤Ë¹ñºÝÅª¤Ê¥Ð¥º¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¤âÀè¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó¤¬¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç¡ÖIKIGAI¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖAI¤ÎÈ¯Ã£¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤òAI¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¿Í´Ö¤ÎÀ¸¤¤¬¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¤Î»þÂå¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Êº³ºÙ¤Ê¾ðÊó¤â¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¥ê¥µ¡¼¥Á¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½AI¤Î¸¦µæ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤ä²»³Ú¶È³¦¡¢¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢À¨ÏÓ¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¤¿¤Á¤¬Í±×¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯·¡¤·¤è¤¦¤ÈÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¤ÏÁªÂò¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¢¤ë¡×¡½¡½¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Î¸ÀÍÕ
ÁªÂòÎÏ¤¨¡¨¡Ç¾²Ê³Ø¤«¤é¸«¤¿Ä¾´¶ÎÏ
¡Ö¿ÍÀ¸¤ÏÁªÂò¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¢¤ë¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢¤«¤ÎÍÌ¾¤Ê¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
Æü¡¹¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤ÊÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤«¤Ç¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£º£¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¡Ö¤è¤·¡¢¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤ÆËÜ½ñ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Ìµ¸Â¤ÎÁªÂò»è¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï°ì¤Ä¤òÁª¤Ó¡¢¤½¤·¤Æ¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÁªÂò¤¹¤ëÎÏ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤ÏÁªÂòÎÏ¤¬¤É¤ì¤À¤±Ç¾¤ò³ÐÀÃ¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¡¢¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÁªÂòÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¾å¤Ç»ä¤¬³§¤µ¤ó¤ËºÇ¸å¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â100¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢100¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ì¤Ä¤«¡¢Æó¤ÄÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÇ¸å¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤³¤½¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë°Ï¸ë¤ä¾´ý¡¢Ìîµå¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢Âîµå¤Ë¿å±Ë¤È¡¢²Ì´º¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢·ë¶É¤Ï¤½¤ÎÆ»¤Ç¡Ö¥á¥·¤ò¿©¤¦¡×¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿ÍÀ¸¤òÅÒ¤±¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢º£»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¾²Ê³Ø¤ä¼¹É®³èÆ°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ä¤´¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤Æ°¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ì¤ò»È¤Ã¤¿³¤³°¤Ç¤Î»Å»ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍÌ¾¤Ê¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë²ñµÄ¤Ç´ðÄ´¹Ö±é¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢³¤³°¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢»ä¤¬¤¢¤ë¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¸¶¹Æ°ÍÍê¤¬Íè¤¿¤ê¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿±Ñ¸ì·÷¤Î»Å»ö¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹»ä¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤¬Ëá¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢100°Ê¾å¤Î¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿·ë²Ì¡¢»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Á´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÁªÂòÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÄ¾´¶¤ò¿®¤¸¤ÆÁªÂò¤·¤Æ¤ß¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òµó¤²¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢»ä¤Î¤â¤È¤Ë¤ÏÆü¡¹¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Å»ö¤Î°ÍÍê¤¬Éñ¤¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Å»ö¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÂÎ¤Ï°ì¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬Ä¾´¶ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Ä¾´¶¤ò¿®¤¸¤ÆÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÇ¾²Ê³ØÅª¤Ë¤âÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Ä¾´¶¤ÇÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ç¤¢¤ì²ù¤ä¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇ¶áÂ¿¤¤³¤³°¤Ç¤Î»Å»ö¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï°ÊÁ°¡¢NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢±éµ»¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¶ÛÄ¥¤â¤¹¤ì¤ÐÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¥¢¥¦¥§¡¼¡×¤Î¾ì½ê¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ç¾¤ò³ÐÀÃ¤µ¤»¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Å»ö¤ò¤ä¤ë¾å¤Ç¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Àº¿À¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤â¼«Ê¬¤ÎÄ¾´¶¤ò¿®¤¸¤Æ»×¤¤¤¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤é¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÁªÂòÎÏ¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤âÇ¾¤ò³ÐÀÃ¤¹¤ë¾å¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÄ¾´¶¤ò¿®¤¸¤ÆÁªÂò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Ç¾²Ê³ØÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤âÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Ä¾´¶ÎÏ¤È¤Ï³°Éô¤«¤é¤Î»É·ã¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë¼ý¤Þ¤ëËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤äµ²±¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤¦¤Þ¤¯´ØÏ¢¤Å¤±¤é¤ì¤Æ°Õ¼±¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¯¤ëÇ¾¤Îµ¡Ç½¤Î°ì¤Ä¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¤¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏAI¤ËÍê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¤Ç¤â¡¢AI¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤ÁªÂò¤äÈ½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÄ¾´¶¤òÍê¤ê¤ËÁªÂò¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¤³¤ì¤â¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¹¡£
¡ÊÌÐÌÚ ·ò°ìÏº ¡§ Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡Ë