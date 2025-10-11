じゃがいもとサーモンのガレット（料理・小林まさみ、撮影・郄杉 純）


煮たり焼いたり炒めたり！ 調理によって色々な食感を楽しめるのが魅力のじゃがいも。メインのボリュームおかずから副菜まで、使い勝手も抜群です。さらに常備食材の定番であるじゃがいもは、和洋中、どんなジャンルとも相性ばっちりですよね。

そんなじゃがいもをもっと美味しく食べられる、日々のレパートリーを増やすレシピをご紹介します。

■じゃがいもとサーモンのガレット

カリッと焼けたじゃがいも×しっとりサーモンが好相性

1人分　358kcal

塩分　1.4g

材料（2〜3人分）

じゃがいも（メイクイーン）…3個（約450g）

サーモン（刺し身用）…200g

レモンのくし形切り…2〜3切れ



こしょう

小麦粉

バター

作り方

1　サーモンは水けを拭き、1cm幅に切って両面に塩小1/2、こしょう少々をふる。

2　じゃがいもは焼く直前にスライサーでせん切りにし、水っぽい場合は水けを絞る。ボウルに入れ、塩、こしょう各少々、小麦粉大3をまぶす。

3　フライパンにバター大2を強めの中火で熱し、半分くらい溶けたらじゃがいもの半量を広げ入れる。サーモンを重ならないようにのせ、残りのじゃがいもでおおう。フライ返しで時々押さえながら、焼き色がつくまで4〜5分焼く。

4　火を止め、皿をかぶせて押さえ、フライパンごとひっくり返して皿にのせる。フライパンに滑らせて戻し入れ、中火で焼き色がつくまで5〜6分焼く。食べやすく放射状に切り、器に盛ってレモンを添える。

POINT

せん切りじゃがいもでサーモンをサンド！ フライ返しで時々押さえながら、こんがり焼いて。

料理／小林まさみ、撮影／郄杉 純

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。

・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。

・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』