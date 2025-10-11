カリッとじゃがいも×しっとりサーモンが相性バッチリな「じゃがいもとサーモンのガレット」
【写真を見る】じゃがいもを牛乳で煮て焼くだけでグラタンが作れちゃう！？ とにかくお手軽な、きじま流「ポテトグラタン」
煮たり焼いたり炒めたり！ 調理によって色々な食感を楽しめるのが魅力のじゃがいも。メインのボリュームおかずから副菜まで、使い勝手も抜群です。さらに常備食材の定番であるじゃがいもは、和洋中、どんなジャンルとも相性ばっちりですよね。
そんなじゃがいもをもっと美味しく食べられる、日々のレパートリーを増やすレシピをご紹介します。
カリッと焼けたじゃがいも×しっとりサーモンが好相性
1人分 358kcal
塩分 1.4g
材料（2〜3人分）
じゃがいも（メイクイーン）…3個（約450g）
サーモン（刺し身用）…200g
レモンのくし形切り…2〜3切れ
塩
こしょう
小麦粉
バター
作り方
1 サーモンは水けを拭き、1cm幅に切って両面に塩小1/2、こしょう少々をふる。
2 じゃがいもは焼く直前にスライサーでせん切りにし、水っぽい場合は水けを絞る。ボウルに入れ、塩、こしょう各少々、小麦粉大3をまぶす。
3 フライパンにバター大2を強めの中火で熱し、半分くらい溶けたらじゃがいもの半量を広げ入れる。サーモンを重ならないようにのせ、残りのじゃがいもでおおう。フライ返しで時々押さえながら、焼き色がつくまで4〜5分焼く。
4 火を止め、皿をかぶせて押さえ、フライパンごとひっくり返して皿にのせる。フライパンに滑らせて戻し入れ、中火で焼き色がつくまで5〜6分焼く。食べやすく放射状に切り、器に盛ってレモンを添える。
POINT
せん切りじゃがいもでサーモンをサンド！ フライ返しで時々押さえながら、こんがり焼いて。
料理／小林まさみ、撮影／郄杉 純
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』