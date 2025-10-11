小学生時代、痴漢被害だけでなく義父が突然布団に入ってきたことも…！彼女にとって一生忘れられないトラウマに【作者に聞く】
漫画家・魚田コットンさん(@33kossan33)の自伝漫画『スカートの呪いが解けるまで』は、幼少期に受けた性被害のトラウマと、その呪縛からの解放を描いた作品だ。小学校低学年で見知らぬ男性にお尻を触られた痴漢被害、さらに小学校高学年時には、母親の再婚相手である義父が深夜に布団に入ってきたという、赤裸々な経験を綴っている。
※本作にはセンシティブな表現があります。閲覧には十分ご注意ください。
結婚し、自身も子どもを持つ親となった今でも、性的な視線への敏感さは消えず、「自分の娘にはスカートを履かせたくない」と作品内で告白。同作の制作経緯や込めた思いについて、魚田さんに話を聞いた。
■「つらかったこと」を漫画にしたいと強く考えていた
幼い頃からスカートやフリフリのワンピースといった「かわいい女の子像」を押し付ける祖母や母親の好みに嫌悪感を抱いていた魚田さん。小学校低学年の頃には、健康ランドのゲームコーナーで子連れの男性にお尻を触られる痴漢被害に遭った。母親にそのことを話すと、「ホントに触られてた？」「ちょっと触られただけやろ」と馬鹿にしたような口調で返され、魚田さんは自分自身を恥じた。こうした経験が、母親との間に被害を言い出しにくい環境を作っていった。
母親の再婚相手による行為が、さらに魚田さんを追い詰める。小学校5年生の深夜、義父が突然布団に入ってきたことは、彼女にとって一生忘れられないトラウマとなった。義父は母親のいない隙を狙い、何度も魚田さんに触れたり、近づいたりを繰り返した。
ブログでエッセイ漫画を描き始めた当初から、魚田さんは「つらかったこと」を漫画にしたいと強く考えていた。特に描きたかったテーマが、ブログで紹介していた「母の再婚相手が色々とアウトだった話」だった。この話が『母の再婚相手を殺したかった〜性的虐待を受けた10年間の記録〜』として書籍化されたことが、今回の作品を描く大きなきっかけとなった。
■「性的に見られた出来事」もすべて「性被害」として括る
魚田さんは、作中に「性的な目で男性に見られることへの嫌悪感」を抱く主人公の心情を描いた。「性的な目でみられる」ことは、かつて「女として終わってない」などと肯定的に言われる風潮もあったが、実際は異性から不意に性的に見られるのは大きなストレスだと指摘する。
今作では、些細な「性的に見られた出来事」と「実際の性被害」の両方を含み、それらすべてを「性被害」として括っている。これは、X(旧Twitter)で「鞄の斜め掛けが怖くなった話」を投稿した際に、多くの共感を得られた経験に基づいている。
わかりやすい性被害だけでなく、「こんなことも本当は嫌だった」という思い、そしてそうした目に合う子どもを減らしたいという願いを込めている。
現在、魚田さんは「スカートを履きたい」と言う娘に対しても、「ダメ」と強く言ってしまうことがある。神経質だと思われても構わない、たとえ1人でも、子どもを性的な目で見る人がいる限り、という切実な思いがあるからだ。
「同じような体験をした方に読んでもらいたいのはもちろんですが、知らない人や男女ともに読んでほしい」と、魚田さんは読者にメッセージを送った。
取材協力：魚田コットン(@33kossan33)
