看護師の女性の腹部をナイフで4回刺し…

岡山県高梁市の病院で、看護師の女性をナイフで刺し、殺害しようとした罪に問われている男の裁判員裁判です。

岡山地裁は、懲役8年の判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、殺人未遂・銃砲刀剣類所持等取締法違反の2つの罪に問われている高梁市の無職の男（33）です。

判決などによりますと、男は2024年7月に高梁市の病院【画像②】で、元交際相手の看護師の女性の腹部などを、ナイフで4回突き刺して殺害しようとしたとして、殺人未遂などの罪に問われています。





検察「生命軽視の程度も甚だしい」弁護側「自閉スペクトラム症などの障害があった」

女性はドクターヘリで病院に搬送され、肝損傷などの後遺症を伴う、全治約1か月の重傷を負いました。今年9月30日に行われた初公判で、男は起訴内容を認めていて、量刑が争点となっていました。【第1回】「自分以外の男性と肉体関係を...」【第2回】看護師の女性「一生消えない痛みが残った」から続く

これまでの裁判で、検察は、



「被害者に対する強い執着心と強固な殺意に基づくストーカー的な犯行で生命軽視の程度も甚だしい」



などと主張していました。



一方、弁護側は、男の軽度知的障害などの影響を訴えた上で、



「被告人は自閉スペクトラム症などの障害があり、当時、グループホームに入所していて、脆弱性や成育歴からきた犯行」

「更生意欲は高い」



などとして、情状酌量を求めていました。

「あまりにも自己中心的で身勝手」

10月7日に行われた判決公判に、男は、白のワイシャツ・黒のスーツ・黒い細いフレームのメガネ姿で入廷しました。



入廷後の男は、弁護人らと話しつつ、時折笑顔も見せていました。

男が証言台の前で一礼してから着席したのちに、裁判長から判決が言い渡されました。



岡山地裁の本村曉宏裁判長は、

「殺傷能力の高い鋭利なナイフを用いて、無防備な被害者に対し、相当な力を込めて刺突攻撃を行っている」



「『必ず殺害する』などと記載した計画メモを作成し、被害者の行動を見張るなどして機をうかがった上で実行に移しており、被害者殺害実行への強い意思がうかがわれる」



「被害者の抵抗や、間近にいた目撃者の存在を意にも介さず、『このまま放っておけば死ぬだろう』と判断するまで攻撃しつづけた態度は、人命を軽視するものと言わざるを得ず、強い非難に値する」



「交際解消後も、被害者に対する思いを断ち切ることができず、被害者が共通の知人と通じて自らを陥れようとしているなどとの思い込みを強め、ついには被害者を殺すしかないと考えた」



「事実を確認することもなく、一方的に被害妄想的な思い込みをした結果として、苦しみから逃れるために被害者を殺害する選択をしたことは、あまりにも自己中心的で身勝手であり、同情の余地はない」



などとしました。

男に告げられた判決は？そして男の反応は…

また男の「思い込みの激しさ」や、「暴力で問題を解決しようとする特性」にも触れ、



「家族との不和や、交際相手とのもめごとを繰り返しており、これが解決しなければ、同様の状況に陥った場合に、再び凶行に及ぶおそれは否定できない」



などと指摘。



一方で、被害者への謝罪や後悔の気持ちを述べ、更生への意欲を示しているなどとして、懲役10年の求刑に対し、懲役8年の判決を言い渡しました。

判決を受けた男は、裁判官を見ながら、鼻をすすり、声を震わせながら「はい」と述べました。



さらに裁判長が、男に控訴する権利があることを説明し始めると、男は頭を強く何度も横に振り、裁判長の言葉が終わらないうちにはっきりした口調で、



「控訴しません」

「自分の罪を受け入れます」



と強く述べました。



