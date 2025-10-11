大阪・関西万博は１１日、閉幕まで残り３日となった。

最後の週末となり、会場は、パビリオンやイベントを楽しむ来場者であふれ、名残を惜しんだ。

行列

人気パビリオンの一つ、フランス館には、開場後すぐに長蛇の列ができた。午前１１時頃には、警備員が待ち時間は「２時間以上」と書かれたボードを掲げた。

２回目の来場で、同館を見学した岡山県倉敷市、パート従業員の女性は「前回は列が長くて並ぶのを諦めた。彫刻など最後に貴重な展示を見ることができてよかった」と声を弾ませた。

日本国際博覧会協会（万博協会）によると、９月１２日以降、連日２０万人以上が来場。今月１０日までの一般来場者数の累計は速報値で２４８６万人を超えた。１３日の閉幕まで入場予約の枠はすべて埋まっている。

会場北側のステージでは、ハワイアンバンドのウクレレやギターの演奏に合わせ、鮮やかな衣装をまとったダンサーたちが優雅なフラダンスを披露。来場者も一緒に体を動かした。

１９７０年大阪万博と２００５年の愛知万博でも演奏したという長野県岡谷市の男性（８１）は「こんなに大勢の人たちに音楽を届けることができて良かった」と話した。

大屋根リング

「最大の木造建築物」としてギネスに認定されている大屋根リング（１周２キロ）に上り、屋上の遊歩道を散策する人も目立った。

大屋根リングは、保存に巨額の費用がかかることから閉幕後、北東の２００メートルを除いて、解体されることが決まっている。

夫婦で訪れた大阪府寝屋川市の会社員男性（６４）は「もう、この景色を見られなくなると思うと寂しい気持ちがこみ上げてきました」と話し、リングの内側に並ぶ海外パビリオンを眺めていた。

感謝の思い

会場中央の「いのちパーク」に置かれたアート作品「ムービング ウィッシュ ツリー」には、来場者の様々な願いや万博への感謝の思いをつづった紙が短冊のようにつるされている。

９月末に登場し、会場内を移動しながら２万人以上の思いが集められてきた。紙には「ありがとうＥＸＰＯ２０２５」や「ミャクミャクとずっと一緒！」などとメッセージが書かれている。

「戦争のない平和な世界に」と書いた堺市の会社員（５７）は１９回目の来場で、「万博で国内外の様々な人たちと話し、友好の輪を広げることができたと実感した。『半年間、万博ありがとう』という気持ちです」と話した。