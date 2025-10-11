地区S突破後の記念撮影に反響

米大リーグ・ドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第4戦で、延長11回の末2-1でサヨナラ勝ち。シリーズ成績を3勝1敗とし、2年連続での優勝決定シリーズ進出を決めた。ネット上では試合後の集合写真が注目を集め、山本由伸投手の居場所に視線が注がれていた。

いつもとは違う場所にいた。

劇的なサヨナラ勝ちを収め、グラウンド上で恒例の記念撮影に応じた選手やスタッフたち。ど真ん中にはロバーツ監督、ベッツ、テオスカー・ヘルナンデスらが座り、大谷翔平はその後ろのやや左側で佇んで笑顔。3回無安打2奪三振と完璧なピッチングを披露した佐々木朗希は、控えめに左寄りの最後列に立っていた。

山本は大谷の前方に座って記念の1枚に納まっていたが、一瞬では分かりづらい位置取りに。ドジャースの公式Xが実際の写真を公開すると、X上には「ヨシどこだろ？」「由伸さんだけいないー!!?」「由伸くんが見つけられない」と、特定できないファンが続出していた。

さらに、先月の地区優勝時の記念撮影では一番端。ワイルドカードシリーズでは最後方に写っていたため、「集合写真で由伸が前にいるの珍しい…！と思ったら、大谷さんが由伸を呼んで前に入れてた（笑）」との声もあった。



（THE ANSWER編集部）