¡ÚÍè½µ¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÛÂè3½µ¡¡¥È¥¤¬Æ¯¤¯¹©¾ì¤Ç¤Ï·Êµ¤°²½¡õÑ£¤¬ÉÂ¤ËÅÝ¤ìÉÔ°Â¤Ê¶õµ¤¤¬¹¤¬¤ë
¡¡½÷Í¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤¬13Æü¤«¤éÂè3½µ¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¡Ö²øÃÌ¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌÀ¼£»þÂå¤ÎÊ¸¹ë¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢É×ÉØ¤Îå«¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ò¹âÀÐ¤¬¡¢È¬±À¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥óÌò¤òÇÐÍ¥¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¼çÂê²Î¤ÏÃË½÷É×ÉØ¥Ç¥å¥ª¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡×¤Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£¡Ö¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ò¸«¼é¤ë¼Ø¤È³¿¡×Ìò¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¡×¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡Âè3½µ¡Ê10·î13Æü¡Á10·î17Æü¡Ë¤Ï¡Ö¥è¡¼¥³¥½¡¢¥Þ¥Ä¥Î¥±¥Ø¡£¡×¡£
¥È¥¡Ê郄ÀÐ¡Ë¤¬Æ¯¤¯µ¡¿¥¤ê¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢·Êµ¤°²½¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤¬ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¡¢ÉÔ°Â¤Ê¶õµ¤¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤¬¼ÒÄ¹ÂåÍý¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥È¥¤ÏÑ£¤Î´ÇÉÂ¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤¬¡¢²ÈÂ²¤ÎÈùÌ¯¤ÊÈ¿±þ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡£