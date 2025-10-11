【Uniqlo U】がセンス良すぎ！ まるっと真似したい♡「サマ見えコーデ」

今シーズン周りと差がつくコーデを目指すなら、洗練されたデザインが魅力の【Uniqlo U（ユニクロ ユー）】のアイテムを取り入れてみて。今回はユニクロ好きのインフルエンサー@hina_wear123さんをお手本に、カジュアルなのに上品見えするスタイリングを解説。大人に似合う、シックなモノトーンカラーのコーデをピックアップしました。

ダークトーンコーデは肌見せで抜け感を

【ユニクロ】「メリノブレンドハイネックカーディガン」\4,990（税込）、「ブラッシュドスウェットワイドパンツ」\3,990（税込）

カジュアルなスウェットパンツも、きれい見えが狙える細リブのカーディガンと合わせればグンと大人っぽい雰囲気に。ダークトーンで統一するのも、上品に仕上げるポイント。重たくなりすぎないよう、デコルテが見えるインナーで抜け感をプラスすると◎ リラックス感も大人っぽさも備わったコーデは、センスの良さをアピールできるかも。

ゆるシルエットでこなれ感ある大人コーデに

【ユニクロ】「ラムクルーネックセーター」\4,990（税込）

こちらはスウェットワイドパンツにクルーネックセーターを合わせたスタイリング。あえてルーズなシルエットのアイテムを合わせることで、こなれ感たっぷりな着こなしに。セーターのボーダー柄がアクセントになり、シンプルなワンツーでもサマになります。黒とグレーのシックな色味で統一するのも、大人っぽく見せるコツ。足元は上品な光沢のあるローファーで、クラシカルに仕上げて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hina_wear123様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M