

必ずしも「しっかり食べること＝健康」とは限らないという（写真：jessie／PIXTA）

年を取っても食が細くなってはいけない――。健康診断の問診などでそんな風に言われる中高年の方も多いかと思いますが、管理栄養士の関口絢子氏によれば、「しっかり食べること＝健康」という考え方にとらわれすぎるのもよくないそうです。

そんな関口氏が指摘する、過剰に「しっかり食べる」ことのリスクとはどんなものなのでしょうか。同氏の著書『食が細くなってきたら！少食でもちゃんと栄養がとれる食べ方』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

少食さんを苦しめる「もったいない」という意識

「健康のために、たくさん食べなさい」

「食べ物を残してはダメですよ」

そんな言葉を聞きながら育った私たちは、つい「食べないこと」に罪悪感を抱きがちです。とくに「もったいない」という言葉は、フードロス問題の視点からも、日本発祥の価値観として大切にされています。

でも、体にとって本当に大切なのは、"自分が心地よく食べられること"ではないでしょうか。

無理に食べることを続けていると、やがて「食べたくない」という心の反発が芽生えてしまいます。それが「食の自己防衛反応」ともいわれる、摂食拒否というかたちで現れることもあります。

認知症の方の場合は、この摂食拒否が「叫ぶ」「手を振り払う」「口を閉ざす」などのBPSD（行動・心理症状）として現れてきます。

健康は、「たくさん食べる」ことだけではつくれないのです。ここでは、無理をした代償にどんなことが降りかかる可能性があるのか、さらに詳しく見ていきましょう。

●消化不良を起こす

食べられる以上の量を無理に詰め込むと、胃酸の分泌が追いつかなかったり、胃の動きが鈍くなったりして、胃に停滞しやすくなります。その結果、胃もたれ、胸やけ、腹部の不快感、吐き気などの症状が出やすくなります。

●腸内環境が乱れる

無理に詰め込んだ食べ物は、胃でよく消化されないまま腸に送られることになります。すると、腸内細菌のバランスが乱れたり、腸壁に負担がかかったりして、下痢や便秘の原因になります。

●自律神経が乱れる

自律神経とは、リラックス状態と活動状態を切り替える、体のシステムです。無理な食事で体にストレスがかかると、この自律神経のバランスが崩れ、食欲不振がさらに悪化したり、全身のだるさを感じたりすることがあります。

また、腸の運動（ぜん動運動）は自律神経に支配されています。ストレスが多いときは腸の運動が抑制され、さらに食欲が低下します。

●精神的なストレスがかかる

「食べなきゃ」という強迫観念がつきまとうと、食事が「楽しみ」から「義務」に変わり、ストレスになってしまいます。すると食欲不振が悪化するほか、脳と腸はお互いに密接に影響を及ぼし合う（脳腸相関といいます）ため、胃腸の働きが鈍って消化不良や吸収力の低下を起こすこともあります。

食べたいときに食べると、消化が活発になる

少食さんにおすすめなのは「お腹が空いたら食べる」という、自然な食欲にまかせた食べ方です。「食べたいな」「おいしそうだな」と感じたときに食べるほうが、唾液の分泌も消化も活発に行われます。

ですから、1日3食という習慣に縛られず、自分が食べたいタイミングで食べてもかまいません。また、「残したら悪い」と気にして無理をするのではなく、食べられる量にとどめたほうが体調のためといえます。

戦後の日本では、「食べ物を粗末にしてはいけない」という教育のなかで、「残さないこと」が美徳とされてきました。その背景には、先ほどもふれた「もったいない精神」と呼ばれる、命や資源を大切にする日本独自の価値観があります。

ところがその一方で、日本ではまだ食べられる食品が、年間約522万トンも捨てられているという現実があります（令和3年度、農林水産省・環境省推計）。1人あたりに換算すると、毎日お茶碗1杯分の食べ物を捨てている計算です。

この「フードロス」は、単に"もったいない"だけでなく、食料を生産・流通・調理するために使われたエネルギーや水、資源の無駄遣いにつながり、地球温暖化を進める一因にもなっています。

本来の「もったいない」とは、過剰に食べようとすることではなく、必要なぶんをありがたくいただくという"質と節度"の感覚なのです。

ただひとつ気をつけていただきたいのは、食べたいと感じたときにはちゃんと食べるということです。食べないとどんどん食べられなくなっていくので、空腹感という体のサインにはきちんと応えてあげるようにしましょう。

世界の長寿研究が示した「少量高密度栄養」思考

「もっと食べなきゃダメよ」

「年を取っても食が細くなっちゃいけないよ」

こんなふうに言われることの多い少食さんにとって、「しっかり食べること＝健康」という考え方は、これまでの人生で自然と身についてきたものかもしれません。けれども最近の研究では、食事の量が少ないことが、必ずしも悪いことではないことがわかってきています。

年齢を重ねるにつれ、体の代謝はゆるやかになるので、若いころと同じ量の食事をとっていると「なんだか重い」「疲れる」「胃がもたれる」と感じるのは、ある意味自然なことです。

そんなときは、無理をせず、自分の体調や体の声に耳を傾けて"ちょうどいい量"を見つけていくことが、何よりも大切です。

じつは、食事量を減らしながらも必要な栄養素をしっかりとる"栄養素密度の高い食べ方"は、近年とても注目されています。

たとえば、おかずの一品を野菜とたんぱく質の組み合わせにしたり、スープに鉄分やカルシウムの多い食材を取り入れたりするだけでも、量を増やさずに栄養価をぐっと高めることができるのです。

長寿研究の第一人者であるルイージ・フォンタナ博士も、「栄養の"量"ではなく"質"に注目することが、年齢を重ねた体にとってもっとも効果的な健康戦略である」と述べています。

実際に、欧米型の食事をしていた人たちが、必要なビタミン・ミネラルは保ちながら1日あたりのエネルギー摂取量を20〜30％抑えただけで、コレステロール値や炎症マーカーが改善し、心臓病のリスクが下がったという研究結果もあります（CALERIE試験, JAMA,2006）。

「たくさん食べる」から「上手に食べる」へ





一方で、「しっかり食べる」ことが過剰になると、血糖や脂質、内臓脂肪の蓄積、慢性炎症といった"静かな不調"が積み重なり、かえって老化を早めたり病気のリスクを高めたりしてしまうことも考えられます。

また、過剰なエネルギー摂取が細胞に酸化ストレスを与え、体のメンテナンス機能を鈍らせてしまうとも指摘されています。

だからこそ、少食さんには「たくさん食べる」から「上手に食べる」へ、考え方を変えていってもらいたいのです。

若いころよりも控えめになった食欲や食事量は、体が必要としている自然な変化ともいえます。少量でも体に必要な栄養をきちんと届ける"質のよい食事"こそ、変化を迎えた体にとって本当の意味でやさしい食べ方になるでしょう。

いまはすでに、「少食だけど元気」という食べ方を、誇りをもって受け入れてよい時代に入っているのかもしれませんね。

（関口 絢子 ： 料理研究家、管理栄養士）