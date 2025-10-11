藤原さくらが、新曲「scent of the time」を10月22日に配信リリースする。

本楽曲は、藤原自身が湖を眺めながら、すべてを受け入れ、まるで自分が自然の中に溶けていくような感覚を経て出来上がった作品。感情の波の流れに身を委ねることを肯定し、人生のフローに寄り添ってくれるヒーリングソングとなっている。

サウンドは、映画的かつエモーショナルな仕上がりに。アートワークは前作に引き続き佐藤裕吾がアートディレクションを担当した。イラストは、アメリカ ミネアポリス在住のアーティスト ニック・ダーレンによる描き下ろしで、次作アルバムへと続く物語性を感じさせるものとなっている。

また、本楽曲は10月12日に放送のラジオ『HERE COMES THE MOON』（InterFM）にて初オンエアされる。番組では、藤原本人から楽曲制作にまつわるエピソードが語られる予定だ。

なお、藤原は2026年2月にキャリア初となる日本武道館公演を控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）