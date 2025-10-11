声優で俳優の佐藤祐吾（31）が11日、都内で、初写真集「もふ。」（KADOKAWA）の発売記念イベントを行った。

タイトル「もふ。」について、昨年2月から自宅で飼い始めた南米原産の小動物「チンチラ」（オス）の毛のイメージが「もふもふ」していることから名付けたと明かした。「語感で『チンチラ』を表したかったんです」。

撮影は今春。静岡県伊東市の温泉ホテルと都内で行った。盛り上がった胸筋など、鍛えた肉体をさらした全裸ポーズもあるが「舞台でも服を脱ぐ役が多いから」と抵抗はなかったという。撮影のために体を鍛えたのか聞かれると、「舞台期間中は鍛えますが、ちょうど終わった後だったので一番自然体というか、鍛えずにいけたので逆に良かった。食事制限から解放されていっぱい食べていた時期でした」と明かした。

お気に入りは自宅で飼育するチンチラとのツーショットという。「あれは『撮るよ』と言って撮影したカットではないんです。俺が自分のカメラでペットを撮っていたら、自分の上に乗ってきてくれて、たまたま撮れた1枚です」。

点数をつけると「100点」とキッパリ。「やりたいことを全部詰めこんだから。なんなら、最初で最後ぐらいの思いを込めた写真集です」。これまではカレンダーや写真集を発売しないと公言してきたが、大好きなチンチラと撮影ができて大満足だ。「ファンの皆さまのおかげで今回の写真集が実現しました。すごくすてきなものになっています。（芸歴）10年目でファースト写真集。また新しいことに挑戦させてもらえてうれしい」と喜びを語った。