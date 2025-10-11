藤井サチ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/11】モデルの藤井サチが10月9日、自身のInstagramを更新。水着ショットを公開し、反響が寄せられている。

◆藤井サチ、水着姿披露


藤井は、すっきりとした肩のラインが際立つグレーのホルターネックのビキニを着用し、浜辺に座るポーズで抜群のスタイルを披露している。また「海で可愛い写真撮れたら あとはずっと2枚目の姿です」とコメントし、フードをすっぽりかぶったキュートな写真も公開した。

◆藤井サチの投稿に反響


この投稿に「水着姿可愛い」「ポーズまでかわいい」「スタイル抜群」「憧れる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）

