藤井サチ、美ボディ際立つ水着姿公開「スタイル抜群」「憧れる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/11】モデルの藤井サチが10月9日、自身のInstagramを更新。水着ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】藤井サチ「スタイル抜群」胸元大胆開いたビキニ姿
藤井は、すっきりとした肩のラインが際立つグレーのホルターネックのビキニを着用し、浜辺に座るポーズで抜群のスタイルを披露している。また「海で可愛い写真撮れたら あとはずっと2枚目の姿です」とコメントし、フードをすっぽりかぶったキュートな写真も公開した。
この投稿に「水着姿可愛い」「ポーズまでかわいい」「スタイル抜群」「憧れる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】藤井サチ「スタイル抜群」胸元大胆開いたビキニ姿
◆藤井サチ、水着姿披露
藤井は、すっきりとした肩のラインが際立つグレーのホルターネックのビキニを着用し、浜辺に座るポーズで抜群のスタイルを披露している。また「海で可愛い写真撮れたら あとはずっと2枚目の姿です」とコメントし、フードをすっぽりかぶったキュートな写真も公開した。
◆藤井サチの投稿に反響
この投稿に「水着姿可愛い」「ポーズまでかわいい」「スタイル抜群」「憧れる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】