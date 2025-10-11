小倉優子、三男＆次男とクッキー作り挑戦「美味しそう」「愛情たっぷり」の声
【モデルプレス＝2025/10/11】タレントの小倉優子が10月10日、自身のInstagramを更新。次男と三男との手作りおやつを公開し、反響が寄せられている。
【写真】小倉優子「頼りがいがある」息子2人とクッキー手作りの様子
小倉は「三男とクッキーを作る約束をしたので、昨夜お夕飯後に作りました」と息子との料理の時間を報告。「三男が大好き過ぎる次男も参加しました」と兄弟とともに作ったと綴り、子ども2人で仲良く調理する姿と、完成したクッキーがお皿に盛り付けられた様子を投稿しており「焼き立てのクッキーを長男にあげていた2人」と兄弟の仲が良い微笑ましい様子も綴っている。
この投稿に、ファンからは「兄弟仲良し」「頼りがいがある」「愛情たっぷり」「美味しそう」などとコメントが寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
