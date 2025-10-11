『オドぜひ』スピンオフに蒼井そら・麻美ゆま・みひろが集結！『官能小説逆再生朗読会』を開催
中京テレビ制作(日本テレビ系列)「オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。」の配信限定スピンオフ第2弾を、DMM TVで独占配信することが決定した。
【番組カット】公序良俗のストッパーを外した極上のバラエティーが実現
2012年4月にスタートし、現在全国28局にて放送中の通称“オドぜひ”と呼ばれるこの番組は、クチコミを投稿してもらった人とオードリーがスタジオで会うというシンプルなクチコミバラエティー。
配信限定スピンオフ第2弾となる今回も「男子校の呪縛」と称し、地上波では波紋を呼びそうなオドぜひのハードコア版としてリミッターをはずして届ける。今回も特別アシスタントには、かつてオードリーとレギュラー番組で共演していた「アジアの女神」こと蒼井そらを迎え、公序良俗のストッパーを外した極上のバラエティー番組を届けていく。
■オードリー・蒼井そら 収録後コメント
―印象的だった内容は？
春日：くだらないことでも真剣にやると感動を生む、という新たな発見があったのは『早脱ぎ王決定戦 』ですかね。
若林：続けていたら何かの競技になる可能性も感じましたね。
春日：世界が熱狂しますよ。言葉はいらないからね。
蒼井：『へそがクサい男VS女性芸能人』は本当にきつかったです…
若林：ほんとにね。みんなスタジオの中で倒れていたもんね。
蒼井：収録後も匂いのリセットが大変でした…！
若林：やはり『官能小説逆再生朗読会』ですね。蒼井そらさん、みひろさん、麻美ゆまさん、プロだな〜って思いました。初めて逆再生して聞いた瞬間が忘れられないです。
―収録を終えての感想を教えてください。
春日：楽しかったですね。祭りの熱狂みたいに、楽しかったという感覚だけが残っている感じですね。
若林：最初は「くだらねぇな〜」と思っていたけれど、終わり際は感動している自分がいて、不思議な感覚ですね。名作の企画もたくさん誕生しましたね。
蒼井：男子校のノリをすごく感じました。オードリーのお2人が、「私の存在、見えているのかな？」って思うくらい、すごく楽しそうなのが印象的でした。
■第一話 【官能小説逆再生朗読会・シングル部門】
ゲストタレント：みひろ・麻美ゆま
名物ぜひらー・石黒さんが提案したのが「官能小説を逆再生で読んで、それを更に逆再生すれば、官能小説朗読会が開催できるはず！」という法の目をかいくぐるかのような手法。この記念すべき朗読会に、蒼井さんとともに一時代を築いたレジェンド女優のみひろと麻美ゆまが参加し、魂を揺さぶる朗読会が実現！
■第二話 【官能小説逆再生朗読会・男女ペア部門】
ゲストタレント：みひろ・麻美ゆま
第一話ではレジェンド女優たちが1人で官能小説逆再生朗読会に挑戦してもらったが、第二話はオードリーと石黒さんも参加し「カラミ」が実現！より官能的な愛のささやきを逆再生で朗読し、男性と女性の生々しくも艶やかで文学的なカラミに挑戦！誰と誰がカラむのか？誰と誰がより官能的に朗読できるのか？劇的空間が、体の芯にぶっ刺さる！？
■第三話 【へそがクサい男VS女性芸能人】
ゲストタレント：鈴木奈々・橋本梨菜
へそがクサい男として、オドぜひでは恐れられている男・近藤良介さん。彼の喜びは、他人が自分のへその匂いに悶絶する姿を見ること。今回鈴木奈々と橋本梨菜が出演を承諾し、憧れの女性芸能人にへそを嗅がせたい欲望が実現！さらに！収録本番で、まさかの飛び入り参加者が加わり地獄の収録はまさにカオスと化していく！
■第四話 【早脱ぎ王決定戦】
Tシャツ・短パンの状態から一瞬でパンツ一丁になるという、まるでイリュージョンのようなぜひら―の特技を基に、今回は裸系ぜひらーが集結し、早脱ぎ王決定戦を開催！扉の奥にTシャツ・短パン姿でスタンバイし、扉を閉め規定の言葉を言い終わったところで扉を開け、パンツ一丁になっていれば成功！この超くだらない競技が、信じられない名勝負を生み、驚きの感動が！
＜配信詳細＞
番組名：オドぜひハードコア 男子校の呪縛2
配信日：第一話 10月11日(土)ひる12:00／第二話 10月18日(土)ひる12:00
第三話 10月25日(土)ひる12:00／第四話 11月1日(土)ひる12:00
第五話 11月8日(土)ひる12:00 全5回
MC： オードリー(若林 正恭・春日 俊彰)
特別アシスタント：蒼井そら
ストーリーテラー：阿部芳美(中京テレビアナウンサー)
ゲスト：みひろ、麻美ゆま、鈴木奈々、橋本梨菜(出演順)
