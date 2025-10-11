【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 2ー2 パラグアイ代表（10月10日／パナソニック スタジアム 吹田）

【映像】堂安の動き出し＆伊東のスルーパス

日本代表のFW伊東純也とMF堂安律が、華麗なコンビネーションで右サイドを攻略しチャンスメイクした。新ユニットで作り出した決定機にファンが歓喜している。

日本代表は10月10日、キリンチャレンジカップ2025でパラグアイ代表と対戦。2度リードされる展開だったが、26分にFW小川航基が叩き込んだ無回転ミドルシュートと後半アディショナルタイムのFW上田綺世のダイビングヘッドでドローに持ち込んだ。

日本代表は、これまで右のウイングバックを務めてきた堂安が右のシャドーに入り、伊東がウイングバックを務める形で試合に入った。すると35分にこの新ユニットがチャンスを作り出す。

右のサイドライン際に開いた伊東が、DF瀬古歩夢からの縦パスを受け取る。このタイミングで堂安が、パラグアイ代表のギャップに走り込んだ。すると伊東がうまくタメを作り出して、堂安の動き出しに合わせてスルーパス。堂安は、右サイドの深い位置まで攻め込み、最後は右足でクロスボールを入れた。

ボールに対して、ファーに走り込んだMF中村敬斗が難しい体勢からシュートを放つも枠を捉えきれず。しかし流れるような連携から右サイドを攻略したシーンにスタジアムから大歓声が起きた。

またSNS上でも「堂安は一歩内側でやりやすそうだね」「堂安と伊東のコンビいいね」「実は堂安シャドーで伊東WBがいいんじゃね？」「この2人いいねー！」「伊東のタメ、堂安のフリーランニング！」「抜群のタイミング」「伊東のタメの作りも絶妙だし、堂安もいいランニングだった」「堂安&久保もいいけど、堂安&伊東もいいな！」など堂安と伊東のコンビを絶賛するコメントが多く見られた。

なおパラグアイ代表戦に引き分けた日本代表は、14日にキリンチャレンジカップ2025でブラジル代表と対戦する。

（ABEMA／サッカー日本代表）