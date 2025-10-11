ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」が１１日、放送され、石破茂首相が１０日夕方、記者会見を行い、戦後８０年の所感を発表したことについて、怒りの声が噴出した。

ＭＣの東野幸治が「自民党の中には（戦後８０年所感に）反対する人もたくさんいらっしゃって…」と水を向けると、自民保守派の西田昌司参院議員が「そりゃ反対でしょう」と即答。「退任が事実上決まってるのに、何か発言すること自体、意味ないことをやりたいのは、自分の名前を残したい、そういうことでしょうね」とし、「それを石破さんが言うのは、まぁある意味、イタチの最後っナントカみたいなもんでしょう」と“イタチの最後っ屁”だと指摘した。

京大大学院教授で「正義のミカタ」レギュラーで京大大学院教授の藤井聡氏は「日本は議院内閣制の国なんです。議員内閣制っていうのは、国会の代表が内閣総理大臣なんです。（石破さんは）今、もう総裁じゃなくなってるんです。ヒラ（平）の議員なんです」と話し、「だからこんなことやる資格、彼にはないんです！許せない！！」と腕を振りながら訴えるなど、大荒れ模様となった。