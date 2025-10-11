足用ブラシ、5本指ソックス、プロ仕様ニッパー…足のニオイや巻き爪、外反母趾など、爪や手足の悩みを解決！おすすめセルフケアグッズ9選

爪や手足を美しく健康な状態に導いてくれる、セルフケアグッズを紹介。使い続けるうちに変化を実感できるはず（構成＝本誌編集部）

足や爪の正しい洗い方は…

「Wash」アイテム

・汚れを落としながらマッサージもできる



あしラブラシ 650円／足育研究会

足の指の間や足の爪を洗浄するための専用ブラシ。

グリップは濡れても握りやすく滑りにくい形状だから、隅々までラクに洗える。

マッサージ効果もあり、ニオイや水虫予防、巻き爪の進行緩和にも。

・「菌」も「ニオイ」もしっかり落とす



コラージュフルフル泡石鹸 300mL 2530円〈医薬部外品〉／持田ヘルスケア

抗真菌（抗カビ）成分「ミコナゾール硝酸塩」と殺菌成分を配合した薬用抗菌石鹸。

均一な泡が汚れをすばやく浮き上がらせ、肌に負担をかけずにニオイや菌を落としてくれる。

足はもちろん、手や顔、デリケートゾーンにも。

「Moisturize」アイテム

・90％天然由来成分配合の足専用保湿クリーム



FussPedi（ フスペディ）フットクリーム 100g4070円／佐鳴

7種の植物油と7種の植物エキスを配合。

乾燥しがちな足裏や爪まわりの肌をやわらかく整える。

ラベンダー、ベルガモットなど12種類の精油をブレンド。

爽やかな香りに包まれながらお手入れできる。

・さっと塗れる筆ペン型オイル



ネイルケアオイル 890円／無印良品 銀座

植物性オイル配合で爪にうるおいを与え乾燥から守る。

ペン型だから持ち運びにも便利で、気づいた時に塗れるのも◎。

カミツレ花エキス、ホホバ種子油、シア脂などの植物性うるおい成分や、ヒアルロン酸Naなどの保湿成分を配合。無香料。

・美容液で指先に輝きとうるおいを



uka ベターネイル＆ハンド セラム 30mL 6930円／uka Tokyo head office

爪母細胞の衰えに着目し、爪と爪母を健やかにする爪用美容液。

二枚爪や縦線、ささくれ、乾燥などの悩みをケアできる。

水仕事や手洗いの後に2〜3プッシュしてなじませればお手入れ完了。

「Clip ＆ File」アイテム

・逆カーブの特殊な刃が深爪を防ぐ



Credo（クレド）深爪予防爪切り 1760円／佐鳴

介護や医療の現場でも使われるドイツの老舗メーカー製の爪切り。

先端が逆カーブの刃になっていて、切りすぎや深爪を防止する。

切れ味がよく、力の弱い女性やシニアでも扱いやすい。

巻き爪や硬い爪のケアにも。

・水洗いできるガラス製の爪やすり



ガラスファイル 1980円／マルト長谷川工作所

特殊加工により、軽くなでる程度で爪を美しく滑らかに整えることができる。

水洗い可能で、常に清潔を保てるのも嬉しい。

やすり面はすり減ることがなく、半永久的に使用可能。

赤ちゃんからお年寄りまで安心。

・手にフィットするプロ仕様のニッパー



ネイルニッパー ネイルプロII 7480円／マルト長谷川工作所

フットケアのスペシャリストやネイリストが愛用するストレート刃のニッパーは、手の爪はもちろん、肥厚や変形した足爪を優しくカットできる。

適度な弾力性で手のひらに収まるサイズだから初心者でも使いやすい。

「Walk」アイテム

・はいて歩くほどに疲れにくい足へ



ケアソク ととのえる ウォーキング 2750〜2915円（サイズによる） 全5色／山忠

外出時や家の中ではくだけで、浮き指や外反母趾、巻き爪といった足のトラブルを予防・緩和する靴下。

内部で5本に仕切られたつま先の構造が指を開き、歩行時の接地をサポート。

歩くほどに健康で疲れにくい足に。

※記事内商品価格はすべて税込です