間宮祥太朗と新木優子がW主演を務める、日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』が、本日2025年10月11日（土）夜9時からスタートする。

同窓会で集まった、小学校の同級生。タイムカプセルから出てきたのは、6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバム。

そしてはじまった、同級生の不審死。一体誰が、なんのために？

事件を止めるため動き出した2人の同級生。しかし彼らにも秘密があり……。

容疑者は同級生。真犯人は誰だ――？ノンストップの考察ミステリー。

小学生の時はクラスのリーダー的存在で『キング』と呼ばれ、現在は実家の塗装やを継いでいる一児の父・高木将役を間宮祥太朗。

高木の同級生で当時は『どの子』と呼ばれ、現在は「美人すぎる記者」として活躍している猿橋園子役を新木優子が演じる。

過去に深く関わりあった高木と猿橋が手を組み、同級生の不審死の真相と謎に迫っていく――。

主題歌は今年9月にメジャーデビュー26周年を迎えたポルノグラフティの『アゲハ蝶』。

2001年6月に発売された彼らの6作目のシングルは、平成を代表する楽曲ながらも、2023年6月にはストリーミング累計1億回再生を記録し、いまでも記録を伸ばし続ける大ヒットナンバー。

ドラマ内の随所にちりばめられた平成の《エモさ》を、懐かしくも新しいサウンドで彩る。



＜第１話あらすじ＞

『学校創立50周年を迎える2025年に、みんなでタイプカプセルを掘り起こそう』――。

東京郊外で小さな塗装会社を営む高木将、34歳。小学生の頃はクラスのリーダー的存在で、みんなの憧れの的。その名をもじって、みんなから『キング』と呼ばれていた。

そんな高木も今ではすっかり丸くなり、地元で家業を継ぎながら、2歳上の妻・加奈(徳永えりさん)と小学4年生の娘・花音（宮崎莉里沙さん）を養う普通のパパ。

22年前に校庭に埋めたタイムカプセルのことなんて、とっくの昔に忘れていたのだが……。

約束のタイムカプセルを掘り起こすため、22年ぶりに母校に集まった元6年1組。

高木と仲の良かった武田敏生（水川かたまりさん）、専業主婦の土屋ゆき（剛力彩芽さん）、美容師になった豊川賢吾（稲葉友さん）、居酒屋を経営する桜井幹太（工藤阿須加さん）、学級委員長だった小林紗季（藤間爽子さん）もいる。

当時担任だった大谷先生（赤間麻里子さん）は、今や校長先生だ。

そして、みんながこの日、会うのを一番楽しみにしていた猿橋園子――。美人記者としてテレビや雑誌で大活躍の園子に、武田や桜井は「俺のこと覚えてますか！？」と大はしゃぎするが……。

掘り起こしたタイムカプセルには、22年前に描いた『みんなの夢』の絵が入っていた。それぞれが、自分の描いた絵を見て懐かしむ。桜井は『消防士』の絵、武田は『空を飛ぶ』絵。「高木くんは何描いたの？」と聞かれた高木は、慌てて絵を隠し……。

誰が入れたのか、タイムカプセルの中に卒業アルバムが1冊。何気なくページをめくる高木は、6年1組のページを見て絶句！高木を含めた6人の顔写真が、無残に塗りつぶされているのだ。

「なぜこの6人が？」と首をかしげる一同。しかし、高木だけは、塗りつぶされた6人の共通点に心当たりがあった……。

そしてその夜、6人のうちの1人が、謎の死を遂げて――。

タイプカプセルを発端に始まる連続殺人事件！

標的は、園子と因縁のある6人！犯人は園子……!?

殺されたくない高木と、疑われたくない園子が、真相を突き止めるべくバディを組む。予測不能なノンストップ考察ミステリー、開幕！