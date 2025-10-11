三重県四日市市を襲った記録的な大雨から１２日で１か月となる。

市の中心市街地にある商店街などが広範囲に浸水し、甚大な被害が生じた。２７４台の車が被害に遭い地下駐車場は営業再開が見通せない。

浸水被害を受けた四日市市の中心市街地の地下にあるバーでは、営業再開に向けた作業が進められている。オーナーの服部周治さん（５２）は「約１５年営業しているが、これほどの浸水被害は初めて。なるべく早く営業を再開したい」と話す。

服部さんによると、９月１２日夜に店から連絡を受けて到着すると、地下に降りる階段から店に滝のように水が流れ込み、約８０センチくらい浸水していた。「水が引き始めた翌日未明に店内を見ると、冷蔵庫やグラスが水に浮かび、めちゃくちゃだった」と振り返る。

使えない冷蔵庫や食洗機、ぬれた床を運び出し、中型トラック５台分を廃棄した。冷蔵庫や食洗機などは新しい備品をそろえているが、服部さんは「再び浸水被害に遭うかもしれない。土のうなどを用意しておきたい」と語った。

中心市街地の商店街振興組合など計１４団体が調査した結果、床上浸水は１０１件に上り、床下浸水２６件、地下店舗水没５件に上った。

四日市一番街商店街振興組合の長谷川進理事長（７０）は「一部の店はまだ営業できていない。浸水した地下駐車場が利用できず、客足が落ちている。早期に再開してもらいたい」と訴えた。（倉橋章）