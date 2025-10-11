女優の上白石萌音（27歳）が、10月10日に放送されたバラエティ番組「世界くらべてみたら」（TBS系）に出演。連続ドラマ「フェイクマミー」でダブル主演を務める波瑠と川栄李奈に「絡んでまいります」と宣言した野呂佳代に、「いっぱい絡んで欲しいなぁ」と期待を寄せた。



連続ドラマ「フェイクマミー」に出演している川栄李奈と野呂佳代が番組のゲストとして登場。川栄がドラマの説明を行うと、番組レギュラーの上白石萌音は「面白そう！」とコメントする。



さらに野呂が「私はクセの強いママ役で。波瑠さんと川栄さんに絡んでまいりますので。ぜひ」と言うと、上白石は「うわぁ。いっぱい絡んで欲しいなぁ」と“女優・野呂佳代”の活躍に期待した。