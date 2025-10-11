上白石萌音、川栄李奈は「りっちゃん、めちゃめちゃ食べるのが早くて」男性より早い

女優の上白石萌音（27歳）が、10月10日に放送されたバラエティ番組「世界くらべてみたら」（TBS系）に出演。川栄李奈が「めちゃめちゃ食べるのが早くて」と明かした。



連続ドラマ「フェイクマミー」に出演している川栄李奈が番組のゲストとして登場。川栄は番組の名物企画である“はらぺこツインズ”の大食ぶりを見ていると話すと、朝ドラ「カムカムエヴリバディ」や舞台「千と千尋の神隠し」で川栄と共演している番組レギュラーの上白石萌音が「りっちゃんもめちゃめちゃ食べるのが早くて」と、早食いだと明かす。



川栄も「私、めちゃめちゃ食べるの早いです。男性より早いです」と認めると、SixTONES・ジェシーが「ロケ確定ですね」とコメント。川栄は「量はいけないんですけど」と笑った。