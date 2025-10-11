俳優・タレントの照英さんが自身のインスタグラムを更新。20歳を迎えた愛犬テンへの思いを改めて綴りました。



【写真を見る】【 いぬ 】照英さん 20歳を迎えた愛犬テンに感謝「テンテンはあたたかいね〜！幸せをありがとう！愛してるよ〜！」





照英さんは、愛犬のテンに頬を寄せた画像を投稿し、「愛犬テンに触れ合える幸せを感じてます！」と綴りました。







続けて、「2025年10月8日に20歳を迎え、皆様からの祝福メッセージに心が熱くなります！皆様、本当に有り難う御座います。」と、フォロワーへの感謝の気持ちを伝えています。





そして20歳と年老いた愛犬のテンについて、「テンテンは一生懸命一日一日を頑張って生きています。これからも家族全員でテンを支えつつ、テンテンの為にも家族の為にも、楽しんで行きたいと思っております！」と投稿。





最後は、「テンテンはあたたかいね〜！幸せをありがとう！愛してるよ〜！」と、愛犬のテンへのメッセージで締めくくりました。





この投稿に、「これからも元気に頑張れ」・「愛がいっぱい 最高ですね」・「今日もみんな癒されているよ」・「見ているだけで幸せな気持ちになります」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】