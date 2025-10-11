歌手の和田アキ子（75）が11日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。5日に放送されたTBS「アッコにおまかせ！40周年記念SP」（前11・45）でのお笑いタレントの明石家さんま（70）とのやり取りについて「私は時計を強要したわけではないですよ」と弁明する場面があった。

リスナーから番組の感想が多数寄せられているとし、アシスタントの垣花正アナウンサーが「アッコさんとさんまさんの関係が垣間見えるのが面白かったですよ」とコメント。

これに、和田は「ご覧になった方はあの、わかると思いますけど、私は時計を強要したわけではないですよ、本当に」と強調した。

垣花アナは「さんまさんがヨーロッパの超名門クラブのマンチェスター・ユナイテッドの腕時計をしていて、あげる、あげないの件。めっちゃ面白かったですね」と応じると、和田は「さんまが“寂しい夜は寝られへん、って言うから抱き枕を持っていきました”って。かわいい、本当に。別に何とも思わなかったから、そんな抱き枕欲しいと思ったこともないし、“ありがとう”って思った途端に時計に気がついたんですよ。“時計してる！”って。で、さんまもあいつにしたらはよ気がついてほしかったんでしょうね。“あとで、あとで”って、こんな話したらいやらしいと思って。高級なカルティエですから。それで、一応、なんとなく私から見たら小さく見えたんで」と続けた。

「さんまが登場して抱き枕持ってきて。いつもの準レギュラーって言われてる人たち、右側に並んだ人がほとんど吉本。左側に勝俣とか松村とか竹山とか、あと女性陣。ところが最初、右しか全然、（見ない）、右でまず自分を温めるっていうか。吉本の後輩を。“あれ？ これどうしてんやろな、さんま”と思いながら、さんまの出方を待とうと思って。で、その間に私は時計、何となくちっちゃく感じたから、“ちょっと、ちょっと”って、スタッフに言うて、時計だけ外して。私の洋服、その時ズボンもポケットなくて。ちょっと何気に行こうやったら入らなかったんですよ、本当に。で、ブレスレットウォッチっていうのはブレスレットみたいにちょっとゆとりがあって、適度なゆとりは必要なんですよ。まず入らなかった、そのカチッというものが。ずっと手に持って待ってたのよ、しゃべっているとき、さんまがどこで落ち着くか。ほんなら左も向き出して、陣内のこととかイジったりとかあって、落ち着いたときに、“さんま、時計入いれんねん”“ええー！”みたいになって」とした。

「古い話ですけど、大阪万博でのさんまのフェスでもさんま同じ時計してたんですよ。その時にステージであんまり時計ってうちらしないから、時計がすごい目立って、私緊張してるから、その時にパッと見て“ええ時計やな”って言ったらさんまが隠したんですよ、背中の後ろで。“買いますよ、買いますよ”って言ってて“いらん、いらん”言うて。それはそれで終わったの。さんま隠すって凄いなと思ってたのね。（アッコにおまかせでさんまがしていたのが）その時と同じ時計だったの」と和田。「“欲しいんですか？”って言うから“うん”って。“いやいや”って言うの待ってたんじゃない、あいつ」と苦笑。さんまがその時計への思い入れを熱弁したといい、「“本当に欲しいんですか？“ほんならはめてみなはれ”って言った時、ゆるゆるやと思ってんやろね、さんまも。ところがどうしたって言うぐらいピッタリだった」と笑った。

垣花アナも「あれはもう、バラエティーの神が降りてましたね。本当にぴったりで。さんまさんが顔面蒼白で、“これ本当にあげなきゃいけないのかな”みたい」と大笑い。和田も「本当にそう。あいつ、心臓バクバクどころか、ババババババッて脈打ってたと思うのよ。たぶんよ、分からないけど、90％ぐらいはもうあげる気持ちでいたんだと思う」としながらも「でも、さんまがこの説明とかしたときに、“ああ、すごい思い入れがあるんだ”と思って。それで言ったのよ、“時計の心の声が聞こえる”って。そう言ったらさんま、普通に“ホンマでっか”って」と振り返った。

和田は「あのやり取りもそうですけど、さすがさんまと思いましたね。本当に面白かった」と話した。

番組では「さんまPEACEFUL PARK 2025@大阪・関西万博」で和田がさんまから高級時計をプレゼントされるも、ベルトが足らず、入らなかったことが話題に。番組でさんまがしていたマンチェスター・ユナイテッドの限定モデルの腕時計が目に止まった和田ははめてみたところまさかのジャストサイズ。さんまがプレゼントする流れになったものの、和田が「時計が自分で言ってはるわ。“これは違います”」とさんまに返した。