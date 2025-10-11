三重県四日市市を襲った記録的な大雨から１２日で１か月となる。

市の中心市街地にある商店街などが広範囲に浸水し、甚大な被害が生じた。２７４台の車が被害に遭い地下駐車場は営業再開が見通せない。大量の雨水が排水できずにあふれる今回のような「内水氾濫」について、専門家は「全国で相次いでおり、国民的議論を経た対策が必要」と指摘する。

降水量は観測史上最大

津地方気象台によると、９月１２日夜、市内で１時間降水量１２３・５ミリと観測史上最大を更新。中心市街地などに雨水があふれ、市が出資した第３セクターの運営会社「ディア四日市」と国土交通省が整備した地下駐車場「くすの木パーキング」が浸水被害を受けた。

地下２階が水没し、地下１階も高さ約１メートルまで水につかり、２７４台が浸水した。地下に急激に水が流れ込むなか、間一髪で脱出した５０歳代の男性は「水害の恐ろしさを実感した」と振り返った。

浸水した車は９月２９日から搬出を開始、１０月８日までにすべての車が駐車場を出た。ディア四日市は所有者へ車の引き渡しを進めているが、車の補償については「何も決まっていない」としている。

故障を放置した理由は

「防げたかもしれない災害だ」。車両の仮置き場で愛車を受け取った四日市市の男性はこう憤り「ハンドルまで水につかり、廃車にするしかない」とため息をついた。男性の怒りの矛先は、水の流入を防ぐはずだった駐車場の止水板に向けられている。車の出入り口３か所にある電動式の止水板のうち、２か所が大雨の前から故障していたためだ。残る１か所も浸水で操作できず、排水ポンプは停電で稼働しなかった。

国交省は止水板の故障を４年前に把握しながら、放置していた。国交省と、ディア四日市とは別の管理会社の間で、どちらが修理費を負担するか決まらなかったためだという。国交省は９月２６日に開いた有識者検討委員会の初会合で謝罪した。

駐車場の復旧方法は今後の検討委で協議されるが、森智広市長が７日の記者会見で「１〜２年はかかるかもしれない」と述べるなど、長期化が見込まれている。

内水氾濫は各地で

記録的な大雨は各地で観測され、８月に熊本市、９月には都内でも内水氾濫とみられる浸水被害が発生した。

四日市市は過去に浸水被害があった中心市街地を対象に、時間雨量７５ミリに対応できる雨水排水施設を整備してきた。しかし、今回の雨量は想定を上回り、排水施設の能力では追いつかなくなった。市によると、中心市街地などの雨水をためる４施設が午後１０時台には全て満水に。雨水貯留量は約６万９００トンと、２５メートルプールで１４４杯分に上ったという。

森市長は「雨水排水施設の整備は今後も進めていくが、自治体の対応には限界がある」とし、国への働きかけも行う考えを示した。

検討委委員長の川口淳・三重大教授（地域防災学）は「気候変動を踏まえたハード整備、ソフト対策の向上のため国民的議論が求められる」と指摘する。

今回の大雨で死傷者はなかったが、帝京平成大の小森次郎教授（自然地理学）は「地域のハザードマップで浸水リスクを確認して、日頃から備えてほしい」と呼びかける。