双子を出産した歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムのフォロワーが50万人を突破したとして、感謝の投稿をしています。



【写真を見る】【 中川翔子 】「50万フォロワー！」大感謝 双子妊娠から出産にかけて「インスタの世界に助けてもらいました」絵日記も投稿「双子の未来を想像しちゃう」





翔子さんは「50万フォロワー」と明記されたアカウントのプロフィール画面を投稿し「インスタ50万フォロワー！ありがとうございます」と感謝をテキスト。双子の妊娠から出産にかけて「みんな優しいインスタの世界に本当に助けてもらいました」と実感を込めて綴っています。









そして「たのしいことしあわせなことびっくりなこと」「生きた証をこれからも残していけたらいいな」との言葉通り、2ページの絵日記を投稿。「産後あれこれ」という題のページでは「-15kg」でむくみが「ちょっとすっきり」や「信じられないくらいのどがかわく」など、体調の変化を伝えています。









さらに「へその緒が取れて成長を感じる」というページでは、双子の成長を期待しつつ「母ちゃん！彼女が来たからごはんいらないよ」という双子男子を描いて、早すぎる不安を妄想しています。









翔子さんは双子にプレゼントされたミニ靴や、お腹が戻って「足の爪数ヶ月ぶりに切れた」写真なども投稿し、 “貴重な日常” を伝え続けています。

【担当：芸能情報ステーション】