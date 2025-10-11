¤ªµ¢¤ê¡¢¹õ¤¤Í¦»Ñ¡ªÂç°æÀîïÄÆ»¤ÎSL¡ÖC10·Á8¹æµ¡¡×¤¬À°È÷¤ò½ª¤¨11·î¤«¤é±¿ÍÑÉüµ¢¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë
Âç°æÀîïÄÆ»¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¼ÖÎ¾À°È÷¤Î¤¿¤á±¿µÙ¤·¤Æ¤¤¤¿¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¡ÖC10·Á8¹æµ¡¡×¤Î±Ä¶È±¿Å¾¤ò2025Ç¯11·î21Æü(¶â)¤«¤éºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹õ¤¤¥Ü¥Ç¥£¤ËÇò¤¤¾øµ¤¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤éÁö¤ëÎÏ¶¯¤¤»Ñ¤¬¡¢Âç°æÀî¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£½©¤«¤éÅß¤Ø¤È°Ü¤êÊÑ¤ï¤ëÈþ¤·¤¤±èÀþ¤Î·Ê¿§¤È¤È¤â¤Ë¡¢SL¤ÎÎ¹¤ò³Ú¤·¤á¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾è¤ê¤¿¤¤Æü¤Ï¤¤¤Ä¡©11·î¡¦12·î¤Î±¿¹Ô¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁ´½¸Ãæ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯
C10·Á8¹æµ¡¤ÏSLµÞ¹Ô¡Ö¤«¤ï¤ÍÏ©¹æ¡×¡ÖÆî¥¢¥ë¥×¥¹¹æ¡×·×6ËÜ¤ÈÉáÄÌÎó¼Ö1ËÜ¤Ç±¿Å¾¡£±¿Å¾Æü¤Ï¡¢11·î¤¬21Æü(¶â)¡Á30Æü(Æü)¡£12·î¤Ï15Æü(·î)¡Á19Æü(¶â)¤ò½ü¤¯ËèÆü±¿Å¾¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯1·î°Ê¹ß¤â±¿Å¾¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÜºÙ¤Ï¿ï»þ¡¢Âç°æÀîïÄÆ»¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖC10·Á8¹æµ¡¡×¤Î±Ä¶È±¿Å¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
±¿¹Ô¶è´Ö¤Ï¶âÃ«¡¦¿·¶âÃ«±Ø¡ÁÀîº¬²¹Àôºû´ÖÅÏ±Ø´Ö¡£µÞ¹ÔÎó¼Ö¤Ë¾è¼Ö¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢±¿ÄÂ¤Î¤Û¤«¤ËµÞ¹ÔÎÁ¶â¡ÊÂç¿Í1,500±ß¡¢»Ò¤É¤â750±ß¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¼ÖÎ¾À°È÷¤ò½ª¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦C10·Á8¹æµ¡¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢Âç°æÀî¤Î¼«Á³¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éSL¤ÎÎ¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê²èÁü¡§Âç°æÀîïÄÆ»¡Ë
