¡ÚMLB¡Û¥á¥¸¥ãーÄ©Àï¤¬Ç»¸ü¤Ê¥ä¥¯¥ë¥ÈÂ¼¾å½¡Î´¡¢¡Ö°ìÉô¤Î¥Áー¥à¤Ï³ÍÆÀ¤Ë¿¬¹þ¤ß¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¡Ä¡ÄÊÆµåÃÄ´´Éô¤Î·üÇ°ºàÎÁ¤È¤Ï¡©
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¥á¥¸¥ãー°ÜÀÒ¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤Ë¸ÀµÚ¡£°ÜÀÒÀè¸õÊä¤È¤Ê¤ëµåÃÄÌ¾¤ä·üÇ°ÅÀ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£Æ±Æü¤Ë¤Ï°ÜÀÒ¾ðÊó¤ò°·¤¦ÊÆ¥µ¥¤¥È¡ØMLB TRADE RUMORS¡Ù¤âÂ¼¾å¤Îµî½¢¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÂÀ½ÂçË¤¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¥Ñ¥ïー¤¬¤¢¤ëÈ¿ÌÌ¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¼åÅÀ¡×
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥¹¥¿ー¤Ç¤¢¤ëÂ¼¾å½¡Î´¡¢Èà¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ï¤É¤¦É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÂê¤·¡¢º£¥ª¥Õ¤ÎÆ°¤¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤ÏÂ¼¾å¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Çµ»ö¤òÅ¸³«¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÈà¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ê¥Ñ¥ïー¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥Ñ¥ïー¤Ï¥á¥¸¥ãー¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥«¥¦¥È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ·üÇ°¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¾Ò²ð¡£»°¿¶Î¨¤ÎÁý²Ã¤ä»ÍµåÎ¨¤ÎÄã²¼¤òµó¤²¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö»°¿¶¤È»Íµå¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢¡Ê³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ë°ìÉô¤Î¥Áー¥à¤ò¿¬¹þ¤ß¤µ¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Èà¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥Ñ¥ïー¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¼åÅÀ¤â¸«¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¢¡¦¥êー¥°¤ÎµåÃÄ´´Éô¤ÎÏÃ¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
°ìÊý¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë°ÜÀÒÀè¸õÊä¤È¤·¤Æ¤Ï¥ä¥ó¥ー¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥£¥êー¥º¡¢¥Þ¥ê¥Êー¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¢£°ÜÀÒÀè¸õÊä¤Ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÌ¾Á°¤â
´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÂ¼¾å¤ÈÆ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ê°ìÎÝ¡¢»°ÎÝ¡Ë¤ÎÁª¼ê¤¬Î®½Ð¤·¤½¤¦¤Ê¥Áー¥à¤ò»ØÌ¾¤·¤¿·Á¤Ç¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤Ï°ìÎÝ¤ò¼é¤ë¥Ôー¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½ÆâÌî¼ê¤¬¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¡Ê·ÀÌóÇË´þ¡Ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¥Þ¥ê¥Êー¥º¤Ï°ìÎÝ¼ê¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Í¥¤¥éー¤È»°ÎÝ¼ê¤Î¥¨¥¦¥Ø¥Ë¥ª¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤ò¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤Ç¼º¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥£¥êー¥º¤âËÜÎÝÂÇ²¦¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ïー¥Ðー³°Ìî¼ê¤¬FA¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤·¥Áー¥à¤òµî¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏDH¤¬¶õ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤ÇÂ¼¾å¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·ーÆâÌî¼ê¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤È¤¤¤¦»°ÎÝ¼ê¤Ë¤â°ÜÀÒ¤Î±½¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÎ¾¥Áー¥à¤âÂ¼¾å³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡ØMLB TRADE RUMORS¡Ù¤âÂ¼¾å¤òÆÃ½¸¤·¡¢°ÜÀÒÀè¸õÊä¤È¤·¤Æ¤Ï¾åµ¥Áー¥à¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ä¥«¥Ö¥¹¡¢¥¿¥¤¥¬ー¥¹¡¢¥ì¥Ã¥º¤Ê¤É¤ÎµåÃÄÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢°ìÎÝ¼ê¤¢¤ë¤¤¤Ï»°ÎÝ¼ê¤òÊä¶¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¥Áー¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£