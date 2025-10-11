ヤクルトの池山隆寛新監督（59）が10日、東京都内で就任記者会見を行った。複数年契約で年俸1億円、背番号は2軍監督時代もつけた「88」。5年ぶりの最下位からの再建を目指し、チームの「明るさ」をテーマに掲げた。自身の現役生活19年で5度のリーグ優勝、4度の日本一に輝いた90年代の黄金時代を支えたチームカラーへの原点回帰。4番育成などの課題をクリアし、強いヤクルトを取り戻す。

主な一問一答は以下の通り。

――秋季キャンプのテーマは？

「秋は結果を求められないので、来年に向けて長所を伸ばしていくことが最優先」

――村上の穴をどうやって埋めるか。

「相当大きな穴。皆が手を取り合って力を合わせれば必ず埋められる。長打を打てる選手といえば、（22年ドラフト3位の3年目外野手）沢井は来年は期待できる」

――理想の4番像は。

「頼りになる、チームを救ってくれる打者。今は誰を頼りにしていいか、まだ分かりません」

――レギュラー候補は。

「内山が外野をやっていたけど、果たして正しいのかと。誰が三塁をやるのか、これからの補強や今いる選手でどうできるか、皆で知恵を絞ってやっていかないと」

――ドラフトなどで補強してほしい選手。

「凄くホームランを打つ打者であったり、そういうところは球団にお任せします」

――監督としてのスタイル。

「一生懸命さは貫いていきたい。対話に重点を置きたい」

――野村克也監督の教えで大切にしていること。

「準備野球というのは引き継いでいます。指導者になって味が凄かった監督だなとつくづく思いました」

――野村監督にはどのように報告する？

「“監督になれましたよ”って。“しっかりやれよ”って絶対に言うと思います」