¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡ÙÂè36ÏÃ¡Ö¤±¤Ã¤Æ¤¤¡ª¥¥ß¤È¤Î¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¡¢ÅÄÃæ¤¬¤ª¤µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ç½é¥é¥¤¥Ö¡ª
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè22ÃÆ¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË8»þ30Ê¬¡Ë¤ÎÂè36ÏÃ¡Ö¤±¤Ã¤Æ¤¤¡ª¥¥ß¤È¤Î¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤¬¡¢¤¢¤¹10·î12Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥×¥ê¥¥å¥¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤è¤¦¡¡Âè36ÏÃÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¡È¥¥ß¡É¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ºéÎÉ¤¦¤¿¤Ï¡¢²Î¤¦¤Î¤¬Âç¹¥¤¤ÊÃæ³Ø2Ç¯À¸¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¿ÍÅÀº¥×¥ê¥ë¥ó¤È½Ð²ñ¤¦¡£¥×¥ê¥ë¥ó¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¥¥é¥¥é¥ó¥É¤¬¡¢¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¤Î¥Ü¥¹¡¦¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤Ã°Å°Ç¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³¹¤Î¿Í¤Î¥¥é¥¥é¤¬¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¥¤ï¤ì¡ÄÂç¥Ô¥ó¥Á¡£¡Ö¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡¡»ä¤Î²Î¤Ç¡ª¡×¡£¤¦¤¿¤Î·è°Õ¤¬·ë¤Ð¤ì¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ô¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡Õ¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¿ºéÎÉ¤¦¤¿¤ò¾¾²¬ÈþÎ¤¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¦¥¤¥ó¥¯¡¿ÁóÉ÷¤Ê¤Ê¤ò¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡¿»ç±«¤³¤³¤í¤ò¹â¿¹ÆàÄÅÈþ¤¬¡¢¥¥å¥¢¥º¥¥å¡¼¥ó¡¿¥×¥ê¥ë¥ó¤òÆîÛê°¦Çµ¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¥Ã¥¹¡¿¥á¥í¥í¥ó¤ò²Ö°æÈþ½Õ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè36ÏÃ¡Ö¤±¤Ã¤Æ¤¤¡ª¥¥ß¤È¤Î¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¸¦µæ²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¸¤Ç¸«¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¥×¥ê¥ë¥ó¡ÊÀ¼¡§ÆîÛê¡Ë¤Ï¡¢Êü²Ý¸å¡¢µÊÃã¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤í¤¦¡ª¡×¤ÈÄó°Æ¤·¡¢¤¦¤¿¡ÊÀ¼¡§¾¾²¬¡Ë¤¿¤Á¤â»¿À®¤¹¤ë¡£
¡¡¤¹¤°¤ËÅÄÃæ¤Ë²ñ¾ì¤ò¤ª¤µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤¦¤¿¤¿¤Á¡£¥é¥¤¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÍâÆü¡¢ÅÄÃæ¤Î²È¤Ë½¸¹ç¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¸¦µæ²ñ¤Ç½¸¤á¤¿°Õ¸«¤ò»²¹Í¤Ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÁÈ¤à¤È¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ìó5000¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë²ñ¾ì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤ï¤«¤Ê¤¤¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤è¡×¤È¥¥å¥¢¥º¥¥å¡¼¥ó¤ËÄó°Æ¤µ¤ì¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç²ñ¾ì¤òË¬¤ì¡½¡½¡½¡£
¡¡¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË8»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ
