『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』第34話「散ずる戦禍、灰色の輝き」、百夜陸王のサンクスパーティーが開催
冬野心央が主演を務める、スーパー戦隊シリーズ49作目『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第34話「散ずる戦禍、灰色の輝き」が、あす10月12日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】“厄災”ベルルムの脅威が襲いかかる 第34話予告動画
本作は、これまでのスーパー戦隊の中でも、最高最強の《ナンバーワン》を目指し、子どもたちに圧倒的な人気のある動物や恐竜＝《獣（けもの・ジュウ）》をモチーフにしたヒーローが活躍する物語となる。これまでの50年を超越する“ナンバーワン”の感動を生み、次の50年に向けて先陣を切る“ナンバーワン”の作品を目指す。
ゴジュウウルフ／遠野吠役を冬野心央、ゴジュウレオン／百夜陸王役を鈴木秀脩、ゴジュウティラノ／暴神竜儀役を神田聖司、ゴジュウイーグル／猛原禽次郎役を松本仁、ゴジュウユニコーン／一河角乃役を今森茉耶、ゴジュウポーラー／熊手真白役を木村魁希が演じる。
■第34話「散ずる戦禍、灰色の輝き」あらすじ
厄災のせいで、Mr.シャイニングナイフ＆Mrs.スイートケーク（声：杉田智和／上田麗奈）だけでなく、テガジューン（声：ゆかな）まで傷つけられ、怒りに震えるブライダン。そこでブライダンの隊長たちは、ある決意をする…！
そのころ陸王（鈴木）は、厄災との本格的な戦い前に、みんなへ日頃の感謝を伝える“サンクスパーティー”を開催！ 吠（冬野）たちを自分の家に招待して、たくさんのごちそうを振る舞い、みんなでワイワイと楽しく過ごす。やがて陸王は、1人で覚悟を決めて玲（馬場良馬）のもとに向かい…!?
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
【動画】“厄災”ベルルムの脅威が襲いかかる 第34話予告動画
本作は、これまでのスーパー戦隊の中でも、最高最強の《ナンバーワン》を目指し、子どもたちに圧倒的な人気のある動物や恐竜＝《獣（けもの・ジュウ）》をモチーフにしたヒーローが活躍する物語となる。これまでの50年を超越する“ナンバーワン”の感動を生み、次の50年に向けて先陣を切る“ナンバーワン”の作品を目指す。
■第34話「散ずる戦禍、灰色の輝き」あらすじ
厄災のせいで、Mr.シャイニングナイフ＆Mrs.スイートケーク（声：杉田智和／上田麗奈）だけでなく、テガジューン（声：ゆかな）まで傷つけられ、怒りに震えるブライダン。そこでブライダンの隊長たちは、ある決意をする…！
そのころ陸王（鈴木）は、厄災との本格的な戦い前に、みんなへ日頃の感謝を伝える“サンクスパーティー”を開催！ 吠（冬野）たちを自分の家に招待して、たくさんのごちそうを振る舞い、みんなでワイワイと楽しく過ごす。やがて陸王は、1人で覚悟を決めて玲（馬場良馬）のもとに向かい…!?
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。