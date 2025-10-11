『仮面ライダーゼッツ』第6話「封じる」、脱出不可能な“死の監獄”に潜む罠が莫たちを襲う
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第6話「封じる」が、あす10月12日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】秘められたねむの過去とは？ 第6話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第6話「封じる」あらすじ
莫（今井）に課された新たなミッションは監獄からの脱出。莫は監獄の悪夢に囚われたねむ（堀口真帆）と美女木真澄（大場泰正）、玲子（川田希）とともに脱出を試みるが、様々に仕掛けられた罠に行く手を阻まれる。そしてねむと美女木らの関係にある秘密が隠されていて…!?
そんな莫の前に現れたノクス（古川雄輝）は「ここは脱出不可能な死の監獄」と不気味に言い放つ。はたして莫は難攻不落のミッションを遂行できるのか!?
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
