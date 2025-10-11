川島海荷、“かけこみ万博”を報告「人が多くてびっくり」 大阪万博まもなく閉幕
女優の川島海荷が10日、自身のインスタグラムを更新。大阪・関西万博の会場を訪れたことを報告し、現地での写真を公開した。
【写真】“かけこみ”で大阪万博を訪れた川島海荷
「かけこみ万博行ってきました」と報告した川島海荷は、「とりあえず人が多くてびっくり。人生初めての万博だったので何が何だか……。ただ、見るもの全てが美しく新鮮でした」と感想を述べた。
投稿では、大屋根リングで撮影した写真や、白のワンピースに黒のニットベストを重ねたシンプルコーデを披露。
最後には「心残りはミャクミャクキーホルダー買えなかったこと笑」とユーモアを交えてコメントし、ファンからは「かけこみお疲れ様です」「かけこみ万博楽しめたみたいで何より」「間に合って良かった」などの声が寄せられている。
大阪・関西万博は10月13日で閉幕する。
引用：「川島海荷」インスタグラム（＠umika_kawashima）
