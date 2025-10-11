新型ＩＣＢＭ「火星２０」とされる兵器の輸送式発射装置。平壌で夜間に行われた軍事パレードで披露された/KCNA/CNN

ソウル（ＣＮＮ） 北朝鮮は１０日遅く、朝鮮労働党創建８０年を記念する軍事パレードで、新型の極超音速滑空兵器や大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）を披露した。

平壌の金日成広場で夜間に行われたパレードで、極超音速兵器「火星１１マ」や大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）「火星２０」などが披露された。国営メディアは火星２０を「（北朝鮮の）最も強力な核戦略兵器システム」と呼んでいる。

北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）総書記は１カ月前、北京で開催された中国の大規模軍事パレードを訪問。中国の習近平（シーチンピン）国家主席やロシアのプーチン大統領と国際舞台で肩を並べる珍しい機会を確保し、外交的な勝利を収めた。

訪問を経て金氏は中国との戦略的な絆を深め、両国の友好関係を再確認するとともに、核・ミサイル開発に一段と注力する姿勢を見せている。

北京での会談以降、北朝鮮国営メディアは新型もしくは改良型の兵器に関する報道を掲載しており、その中には機動可能な極超音速弾頭を搭載した火星１１マや、火星２０も含まれる。

火星１１マは１週間前、平壌での軍事展示会で初めてお披露目された。

火星１１シリーズはロシアの「イスカンデル」ミサイルをベースにした短距離弾道ミサイル（ＳＲＢＭ）。イスカンデルはロシアによるウクライナ各地への攻撃で幅広く使用されている。

北朝鮮は今回、新型の火星１１マにブースト滑空体で運ばれる弾頭を搭載したとみられる。これは本質的には尾翼の付いた平らな滑空体で、弾頭を目標に向け変則軌道で飛ばすことを可能にする。防御側に発見されにくく、防衛ミサイルでの迎撃も困難になる。

極超音速と呼ばれるのは、音速の５倍を超えるスピードで飛行しながら変則軌道を取れるためだ。

一方、核搭載可能な火星２０は北朝鮮の最新ＩＣＢＭで、今回が初登場となった。

北朝鮮政府はまだ火星２０の飛行試験について発表していないことから、軍事パレードで目撃されたのは、多軸の輸送発射装置に載せられたキャニスター（発射筒）にすぎない可能性もある。