SAGAµ×¸÷¤¬Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ª´ê¤¤¤òÈ¯É½

¡¡10Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤ÎSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤¬¡¢Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤ä°ûÎÁ¿å¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¼õ¤±¼è¤ê¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¡£Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ª¤è¤Ó±ÒÀ¸ÌÌ¤Î¥ê¥¹¥¯²óÈò¤ò¹Í¤¨¡¢·èÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢»ý¤Á¹þ¤ó¤À¾ì¹ç¤Ë¤â¼õ¤±¼è¤ê¤Ï¹Ô¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤âÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡³Æ¥¯¥é¥Ö¤´¤È¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤äº¹¤·Æþ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´ð½à¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¥·ー¥º¥ó³«Ëë¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿Ãæ¤ÇSAGAµ×¸÷¤«¤é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ëー¥ë¤ò¼é¤Ã¤¿±þ±ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Áª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°Â¿´¤·¤Æ»î¹ç¤äÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë´Ä¶¤ò¤È¤â¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£