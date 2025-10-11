１０日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜・午後９時５８分）に、子役出身の女優でフィギュアスケーターの本田望結が出演。幼少期に同じ事務所に在籍し、３歳頃からともに成長してきた俳優・鈴木福との関係性についての悩みを明かした。

鈴木とは「週１で同じ教室でレッスンをしている幼なじみ」だったが、「中学、高校あたりから明らかに対応が冷たくなった」という。

そんな鈴木との関係が「最近、進展があった」と望結。フィギュアスケート女子で２０１６年世界ジュニア覇者の姉・本田真凜と鈴木が映画で共演。すると「私とはご飯とか行かないのに、真凜とは行ってるんです。私のアイスショーには来てくれないのに、姉のには行ってるんです。これ何ですか？」と、納得できない様子の望結。

打ち上げで姉と食事をしている鈴木から電話がかかってきて、来ないかと誘われた時には「ちょっと嫌で断っちゃったんです」「なんならお姉ちゃんから呼ばれたいし、福ちゃんから呼ばれたのがモヤモヤしちゃって」と、複雑な思いを語った。

「その後、お姉ちゃんが誘ってくれて、３人で（食事に）行った日があったんですよ」と、更なる進展もあったそうで、望結は「福ちゃんの私服見たことあります？ 福ちゃん、セットアップ着てるんですよ。かっこいいんですよ！」と興奮気味に話した。

これには、ＭＣのお笑いコンビ「千鳥」の大悟が「望結ちゃんの方が意識してる」と指摘。望結が「好きか？ 好きなのか、これは？」と首をかしげると、「千鳥」のノブは「この後、三角関係で愛菜も入ってくるかもしれん」と、やはり子役出身で同い年の女優・芦田愛菜の名前を出し、大きな笑いが起こっていた。