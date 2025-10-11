「超特急」のカイが１１日、横浜市内で写真集「いま」（ＳＤＰ刊）の発売イベントを行った。

３０歳を記念したセルフプロデュースの写真集。タイのカイ島などで撮影し「３０歳の現在地を残したかった」と、自ら衣装のスタイリングも行った。完成した写真集は「最初にメンバーに渡した」といい「ファンミーティングの日に全員に渡したら、みんなその場で自分の椅子に座って、すごいじっくり読んでくれてうれしかった。（メッセージが書かれたページでは）『酔ってたら泣いてる』みたいなことを言ってくれた」と感謝した。

先月２６日に３１歳の誕生日を迎えたが、８号車（ファンネーム）に祝福される機会が多かったという。「僕カイが活動を続けていけているのは、皆さんの存在あってのこと。節目のタイミングで支えてくれた方たちと密な時間を過ごせていい誕生日だった」と感謝。３０代で見据える未来について「今年舞台の主演をやらせてもらったことが大きくて、お芝居が好きだなと思いましたし、誰かの心に残るようなお芝居がしたいです。グループではずっと掲げている東京ドーム公演をかなえたいですし、もっと先の未来に進んでいける３０代にしたい」と力を込めた。