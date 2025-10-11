東京の新宿を訪れた海外観光客がネズミにかまれる事故にあった。現地メディアは最近、東京でネズミに関連する被害が続いているとし、対策が必要だと報道した。

ドバイ出身の女性は9日、インスタグラムで新宿の路上でネズミの攻撃を受けたとし、当時の状況が入った映像を公開した。

映像には、多くの人がいる道路の真ん中にネズミが現れて歩行者が足で蹴る姿や、ゴミをあさるネズミの姿が出てくる。その後、女性はネズミに足をかまれて出血し、足の甲にはかまれた跡と青あざが残った。

この女性はホテルから出て道を歩いているところ、突然ネズミが現れて自分の足にかみついたと伝えた。女性は「東京はきれいなところとは言えない」とし「東京ギャングスター（ネズミ）が私の一日をつぶした」と吐露した。

女性はすぐに救急車を呼んで病院で治療を受け、1時間後に帰宅したとし、「ひどい経験だった」と伝えた。

この映像はSNS上で広まった。これを見た現地のある市民は「東京は衛生的な都市として知られているが、観光地周辺のネズミの問題は以前から提起されてきた」と伝えた。

一方、産経新聞など現地メディアによると、最近、新宿や渋谷など東京都心のネズミ出没情報が相次ぎ、被害も増えているという。生ごみ増加、深夜営業、路上のごみなどが主な原因に挙げられる。

メディアはネズミは腎症候性出血熱、レプトスピラ症など致命率が高い病気を移す主な媒介体で、ネズミの個体数増加は保健の脅威につながるため対策の準備が必要だと指摘した。