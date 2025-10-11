アンタッチャブル山崎弘也＆柴田英嗣、子ども誕生報告で同級生コンビ実現に喜ぶ 未来のM-1王者「目指します！」
お笑いコンビ・アンタッチャブルの山崎弘也（49）と柴田英嗣（50）が11日、MBS／TBS系の情報番組『サタプラ』に生出演し、それぞれ子どもが誕生したことを報告した。
【写真】「らぶらぶかよ〜」妻と“寿司デート”を楽しむ柴田英嗣
番組冒頭、山崎より「柴田さんより、何か報告したそうな…」と振られると、柴田は「私が言うことでもないんですけど、この度ですね、先日、山崎さんの第3子が誕生いたしました！」と伝えた。
これに照れながら山崎は「どうもありがとうございます」と祝福するゲストたちに笑顔で感謝した。
すると、柴田も「私も先日子どもが生まれまして」と切り出すと、スタジオは「えっー！？」と驚き。続けて柴田は「なんと（子どもが）山崎さん（の子ども）と同級生で」と打ち明けると、山崎は「2050年のM-1チャンピオン目指します！」とにっこり。
これにゲストのブラックマヨネーズ・小杉竜一は「初の親子チャンピオン！」と反応した。
山崎は2015年8月14日に、9年間交際してきた7歳年下の一般女性と結婚。16年7月に第1子となる長女が誕生、19年12月に次女の誕生を報告。柴田は2005年に結婚、15年に離婚。その後、22年に再婚を発表した。
【写真】「らぶらぶかよ〜」妻と“寿司デート”を楽しむ柴田英嗣
番組冒頭、山崎より「柴田さんより、何か報告したそうな…」と振られると、柴田は「私が言うことでもないんですけど、この度ですね、先日、山崎さんの第3子が誕生いたしました！」と伝えた。
これに照れながら山崎は「どうもありがとうございます」と祝福するゲストたちに笑顔で感謝した。
これにゲストのブラックマヨネーズ・小杉竜一は「初の親子チャンピオン！」と反応した。
山崎は2015年8月14日に、9年間交際してきた7歳年下の一般女性と結婚。16年7月に第1子となる長女が誕生、19年12月に次女の誕生を報告。柴田は2005年に結婚、15年に離婚。その後、22年に再婚を発表した。