指原莉乃、“食の秋”プライベートショット公開「なんでこんなにかわゆくなっちゃったんだろう？」
タレントの指原莉乃さんは10月9日、自身のInstagramを更新。新しくオープンするハンバーガー店に足を運ぶ様子など、プライベートショットを公開し、注目を集めました。
【写真】指原莉乃のプライベートショット
4枚目には「酵素玄米に黒豆納豆かけたらアフロに」なった朝ごはんの写真、5枚目にはふるさと納税で入手した大ぶりのブドウの写真が掲載されています。7枚目には「Tamagotchi Paradise」シリーズの機種が写っており、充実した生活ぶりがうかがえます。
また、写真で着用しているカラコンは指原さんプロデュースブランド「TOPARDS」のもので、「もうすぐ発売の新色！」とのことです。
コメントでは、「さしこ最高」「最高級に可愛いいたまらなく可愛いいのです」「なんでこんなにかわゆくなっちゃったんだろう？」「味覚の秋を楽しめてますね」「食欲の秋、健康の秋、それに莉乃ちゃんの秋をありがとう」との声が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
【写真】指原莉乃のプライベートショット
充実したプライベート指原さんは「本当に美味しかった！バーガーもポテトも！！！！」とつづり、7枚の写真を投稿しています。1枚目にはハンバーガーを頬張る指原さんの姿が写っており、大人気のドーナツ屋「I'ｍ donut ?」などを手掛けるシェフの平子良太さんが11日にオープンする「Neo Nice Burger」のハンバーガーだそうです。
また、写真で着用しているカラコンは指原さんプロデュースブランド「TOPARDS」のもので、「もうすぐ発売の新色！」とのことです。
コメントでは、「さしこ最高」「最高級に可愛いいたまらなく可愛いいのです」「なんでこんなにかわゆくなっちゃったんだろう？」「味覚の秋を楽しめてますね」「食欲の秋、健康の秋、それに莉乃ちゃんの秋をありがとう」との声が寄せられています。
平子さんの新店舗「Neo Nice Burger」は、渋谷宮益坂にオープン予定の新感覚ハンバーガーショップです。ファストフードの手軽さとグルメバーガーのクオリティを融合させた“ネオ・ファストフード”を提案しており、オリジナルバンズや手作りソースを使用した牛肉パテやタンドリーチキンなど、全13種類のバーガーを提供します。店舗はフランスのダイナーをイメージしたデザインで、青と白のブランドカラーやネオンブルーのロゴが未来的な雰囲気を演出しています。
(文:勝野 里砂)