モデルで実業家・MALIA.（42）が10日に配信されたABEMA「ダマってられない女たち season2」（金曜後10・00）にVTR出演。移住先のUAE・ドバイでの学校の送迎事情について語った。

今回は4度の離婚を経験し、現在は4児のシングルマザーとしてUAEのドバイで暮らす私生活に密着。19歳で出産した長男はJリーガーとなり、自身は40歳の若さで“おばあちゃん”になった。

移住の理由のひとつは子供の教育。現在は7歳の三男と2人暮らしで「王族、王子が通う歴史のある」名門インターナショナルスクールに通学中。「UAEは90％ぐらいが外国人。多様性もあるしいろんな国の子たちがいるところがいいなと思って」と明かした。

送り迎えには、専属ドライバー付きの約2000万円のベンツ最高級ブランドVクラス・マイバッハ。自身が購入したもので「ドバイはこういう車がたくさんある」と紹介した。

息子の通う名門小学校にはロールスロイス、ベンツ、アウディなど“超高級送迎車”が次々と到着。MALIA.は「おもしろいよね、見てて」と語った。