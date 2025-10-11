超特急カイ（31）が11日、神奈川・パシフィコ横浜アネックスホールで写真集「いま」（SDP）発売記念イベントを開催した。

自身でタイトルやスタイリングをプロデュース。撮影はタイで実施し、「どこ行きたい？ と聞かれて、そんなに行きたいところもなかったから相談したら、タイにカイ島があると聞いた。おやじがダイビング好きで、それで名前が『海』になったので、きれいな海に親和性を感じた」と、美しい風景を背にのびのびと写真に納まった。

続けて「スローガンは『楽しい旅行にしましょう』でした。自分でプロデュースしてスタイリストさん分の費用が浮いたので（笑い）、その分のお金をホテルと食事につぎ込みましょう！ ってことで、おいしいご飯を食べに行ったりして、楽しかったです」と満面の笑みを浮かべた。

写真集はメンバーに渡したといい、「ファンミーティングの日に受け取れたのでそのタイミングで全員に渡したら、ミーティングが終わった後に全員その場で椅子に座って読んでくれていた」と明かし、「『この写真好き』とか言ってもらえて、メンバー1人1人とのツーショットと一緒に直筆のコメントを書いたところは『酔ってたら泣いている』と言ってくれた」と語った。