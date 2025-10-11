TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』が10月12日（日）よる9時からスタートする。主演は妻夫木聡。共演には佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎ら豪華キャストが顔を揃える。原作は山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した作家・早見和真氏の小説で、競馬を舞台に人と馬の20年を描く物語だ。放送を前に第1話の試写会と、加藤章一プロデューサーの合同取材会が行われ、制作の舞台裏が語られた。

第1話には、新潟競馬場でのレースシーンが登場する。実際の競馬場で撮影された映像は、馬の走る迫力や観客席の熱気をリアルに伝えており、フィクションでありながら本物の競馬の臨場感を持ち込むことに成功した。また、セリ会場で繰り広げられる緊張感や、生産牧場での人と馬の関わりも描かれており、競馬ファンにとっては馴染み深く、一般視聴者にとっては新鮮なシーンが並ぶ。

今後の放送では、普段は公開されることのない競馬関連施設の内部にも迫っていく。競走馬がデビューに至るまでにどのような環境で育てられ、どんな人々が支えているのか−−その舞台裏を描く映像は、競馬ファンでも滅多に見ることができないものだ。

加藤Pは「競馬が好きな方たちの中にも裏側は見たことがない方がいると思いますので、そんな点も楽しんで頂きたいです」とコメント。JRAの全面協力によって可能になった撮影も多く、競馬界のリアルに迫る映像が数多く収録されている。

夢を語ることの素晴らしさを伝えたい！競馬を舞台に始まる20年の物語、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』

『ザ・ロイヤルファミリー』で野崎加奈子を演じる松本若菜 ©TBSスパークル／TBS

馬の健康や安全を第一に

また、撮影現場では馬を扱うシーンに細心の注意が払われた。サラブレッドは非常に繊細で、一度全力で走らせれば何度も繰り返すことはできない。馬の健康や安全を第一に考え、必要最小限の回数で最大限の映像を収めるため、スタッフとキャストが綿密に準備を重ねた。撮影当日は天候や馬の気分に左右される場面もあったが、現場全体で柔軟に対応しながら撮影が進められたという。

「作品を観て『競馬ってこういう世界なんだ』と思ってもらえたら嬉しいです」と加藤P。競馬を知る人には新たな発見を、知らない人には新しい世界の入り口を提示する−−その二重の視点が本作の特徴のひとつでもある。

日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』は、JRA全面協力のもと、競馬界のリアルな舞台裏を描きながら、人と馬、そして人と人との関わりを物語に落とし込む。10月12日よる9時、その幕が上がる。