AKB48平田侑希、圧巻美脚輝くブーツ姿披露 空港コーデに「真似したい」の声
【モデルプレス＝2025/10/11】AKB48の平田侑希が10月9日、自身のInstagramを更新。ブーツを着用した秋ファッションを公開し、注目を集めている。
【写真】AKB48人気メンバー「真似したい」美脚輝く空港コーデ
平田は「空港コーデ」と空港で撮影されたオフショットを公開。グレーのパーカーと黒のキャップ、黒のショートパンツとボリューム感のあるブーツを合わせ、美しい脚のラインが際立つスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「美脚美女発見」「空港での映え写真がおしゃれ」「カッコいいコーデ」「真似したい」など反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】AKB48人気メンバー「真似したい」美脚輝く空港コーデ
◆平田侑希、ボリューム感あるブーツコーデ披露
平田は「空港コーデ」と空港で撮影されたオフショットを公開。グレーのパーカーと黒のキャップ、黒のショートパンツとボリューム感のあるブーツを合わせ、美しい脚のラインが際立つスタイルを披露している。
◆平田侑希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美脚美女発見」「空港での映え写真がおしゃれ」「カッコいいコーデ」「真似したい」など反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】