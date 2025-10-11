平田侑希（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/11】AKB48の平田侑希が10月9日、自身のInstagramを更新。ブーツを着用した秋ファッションを公開し、注目を集めている。

◆平田侑希、ボリューム感あるブーツコーデ披露


平田は「空港コーデ」と空港で撮影されたオフショットを公開。グレーのパーカーと黒のキャップ、黒のショートパンツとボリューム感のあるブーツを合わせ、美しい脚のラインが際立つスタイルを披露している。

◆平田侑希の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「美脚美女発見」「空港での映え写真がおしゃれ」「カッコいいコーデ」「真似したい」など反響が集まっている。（modelpress編集部）

