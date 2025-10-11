timelesz菊池風磨、Snow Man宮舘涼太の「鬼尖り」ジュニア当時を暴露「オーディションの日に舘様に教わってたんです」
【モデルプレス＝2025/10/11】timelesz（タイムレス）の菊池風磨が10日、「見取り図じゃん 騒音上等！音鳴り部 1時間SP」（テレビ朝日／23時15分〜）に出演。ジュニア時代に先輩にダンスを教わった経験を明かした。
【写真】ジュニア時代のSnow Man
番組ではダンス＆ボーカルグループの系譜をたどり、ゲストである5人組アーティスト・Da-iCE（ダイス）がこれまでの先輩グループとの関わりを話していくことに。DA PUMPとの関係性について、工藤は「今のメンバーさんで言うと僕ら普通にダンスレッスンを習っていた先生」と今でもプライベートレッスンを受けるというKENZO（ケンゾー）や、U-YEAH（ユウヤ）などのメンバーを例に挙げ、「ダンスの先生と生徒」から「ダンス＆ボーカルの先輩・後輩」に変わったことで、結果的にDA PUMPとのグループ間交流が深まったと説明した。
「うちの会社くらい（関係性が）入り組んでるわ！」とコメントした菊池は、先輩から指導を受けることもあったのかと聞かれると「オーディションの日に舘様に教わってたんですよ。舘様に振りを教えてもらって、あんなキャラじゃないから、当時。鬼尖り。鬼尖りよ？めちゃくちゃ怖かった」と当時は厳しかったSnow Manの宮舘涼太に入所日から直接ダンスレッスンを受けたと明かした。
「そこからジュニアとして一緒に活動するようになるんですけど、デビューしたのは僕の方が先なんですよ」と2011年にSexy Zoneとしてデビューした菊池は結果的に2020年にデビューしたSnow Manより9年早くデビューすることに。「『宮舘くん』て感じだったんですけど、いつの間に『舘様』になって再会するみたいな」と菊池にとっては今の貴公子のようなキャラクターのイメージは「全くない」とジュニア当時を振り返って語っていた。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
【写真】ジュニア時代のSnow Man
◆菊池風磨、Snow Man宮舘涼太にダンス教わった過去
番組ではダンス＆ボーカルグループの系譜をたどり、ゲストである5人組アーティスト・Da-iCE（ダイス）がこれまでの先輩グループとの関わりを話していくことに。DA PUMPとの関係性について、工藤は「今のメンバーさんで言うと僕ら普通にダンスレッスンを習っていた先生」と今でもプライベートレッスンを受けるというKENZO（ケンゾー）や、U-YEAH（ユウヤ）などのメンバーを例に挙げ、「ダンスの先生と生徒」から「ダンス＆ボーカルの先輩・後輩」に変わったことで、結果的にDA PUMPとのグループ間交流が深まったと説明した。
「そこからジュニアとして一緒に活動するようになるんですけど、デビューしたのは僕の方が先なんですよ」と2011年にSexy Zoneとしてデビューした菊池は結果的に2020年にデビューしたSnow Manより9年早くデビューすることに。「『宮舘くん』て感じだったんですけど、いつの間に『舘様』になって再会するみたいな」と菊池にとっては今の貴公子のようなキャラクターのイメージは「全くない」とジュニア当時を振り返って語っていた。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】