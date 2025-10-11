東日本大震災や去年7月の豪雨で被災した人たちを支援しようと、使わなくなった着物などのチャリティー販売会がいま、酒田市の中心商店街で開かれています。



この「酒田着物プロジェクト」は、使われなくなった着物や帯などを無償で提供してもらい、その売上金で被災地を支援するものです。

酒田中通り商店街で仏壇店を営む佐藤幸美さんらは、東日本大震災で被災した宮城県南三陸町の商店街を支援しようと2016年からこの取り組みを始め、これまでに460万円以上を贈ってきました。ことしは、去年7月の豪雨災害の被災者支援を目的に開催。

商店街の空き店舗で10日から始まった販売会には、全国から寄せられた着物や帯などが格安で並べられ訪れた市内外の買い物客が次々に買い求めていました。





訪れた人は「初めて来させていただいて素敵な活動だなと思いました」佐藤幸美さん「きれいなものを見ると心が和やかになるし嬉しくなるし客が気に入ったものを見つけた時の顔を見ると私たちもやって良かったなと。『着物もらってもらって良かった』という人の顔も思い浮かべますし本当に三方良しだなと。」この販売会は、12日午後4時まで開かれ、売上金は、酒田市を通じて被災者支援に役立てられるということです。