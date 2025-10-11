テレビ長崎に今年入社した新人アナウンサー、清水柚梨恵（ゆりえ）さんの特技が注目を集めています。



【動画】「どれだけくるくる回っても目が回りません！」（話題の動画）

清水さんは10月初旬、夕方のニュース情報番組「KTN Live News イット！」の中で、入社後初の生中継を担当。長崎市内に期間限定でオープンした特設スケートリンクでフィギュアスケートのスピンを披露しました。あまりの完成度の高さに、居合わせた人たちからは「すごーい！」の歓声や拍手が。



同社公式サイトによると、清水さんは北海道出身。4歳から大学卒業までフィギュアスケートを続け、「スケート一筋」だったそう。自己紹介では「フィギュアスケートのスピンが得意です。どれだけくるくる回っても目が回りません！」とアピールしています。



番組終了後、同社公式Xは「え？？この人アナウンサー！？ って思うほどの素晴らしいスピン」と中継動画を公開。清水さんのスゴ技は県外にも拡散し、いいねの数は9千を超えるまでに。ネット上では「美しすぎて感動」「すばらしい」「お見事です」「カッコよすぎる」など、驚きの反応が広がっています。



清水さんも自身のインスタグラム（@yurie.shimizu_ktn）を更新し、「スケートの楽しさが伝わりましたでしょうか？？」「子どもたちの笑い声と久しぶり？に滑った大人の方の楽しそうな姿を見て私も嬉しくなりました」とスケート愛を見せました。