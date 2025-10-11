『レジャー白書2022』によれば登山の参加人口は440万人（21年度）と、たいへん多くの方が楽しんでいます。一方、登山を通じて遭遇した出来事や気づいたこと、”あるある”などをブログで発信し、人気を博しているのが主婦のたまごさん。今回のテーマは「紅葉」です。

【最終コマ】そこまでして見たいのかと聞かれれば…

今年は紅葉の当たり年？

「2025年は、高山の紅葉が久々の当たり年！」とSNSで目にしました。

「当たり年」なんて聞くと…やっぱり山へ登りに行きたくなってきます。



【１】紅葉の時期は絶対に混むから…

しかし＜山の紅葉＞を見に行くというのは、現実的にはけっこう大変です。

紅葉で有名な山だと、交通渋滞の緩和や環境保護のためマイカー規制が実施されるケースも多々。

そういうときは、多くの場合、車を所定の駐車場に停め、そこからシャトルバスや公共交通機関に乗り換えることに。

調べることがたくさん

なので、計画を立てる際に

「いつからどの区間が規制されるのか」

「どこに車を停めて、何時のバスに乗ればいいのか」

といったことも調べておかなければならない。



【２】キリッとね

でも行ったことのない場所だと、それもなかなか手間がかかったり…。

情報サイトを見てもピンとこないし、現地の交通案内が年によって変わることも。

なのでネットの情報をあちこち見比べながら、「これで合ってるのかな？」と不安になってしまいます。

公共交通機関を使っても…

それならば、公共交通機関を使えば楽になる…と考えがちですが、楽どころか、そちらはそちらで別の大変さが生じます。

たとえば、登山口へ向かうバスやロープウェイでは、登山者と観光客が合流する分、いつも以上に並ぶことに。

長時間並びながら、「まだ登ってもいないのに疲れてきた…」と思ってしまうわけです。



【３】そしてやっぱり熊対策！

さらにこの時期は寒暖差が激しい。

昼間はぽかぽかしていても、日が沈むと一気に冷え込むので防寒具は必須。

しかも日が落ちるのも早いから、時間配分を誤れば下山時に真っ暗、なんてケースも。

それでも気持ちを止められない

そして、もう一つの現実的な心配がやっぱり「熊」。

秋は冬眠前の食い溜めシーズン。ニュースでも、連日のように里山や街での出没情報が報じられています。

なので、熊の出没情報を聞かない山をなるべく選び、登山に行くわけですが、それでも実際に登山口に到着すれば「熊注意」の貼り紙を見かけるのが普通で。

そうなれば、静かな山の中を熊鈴をリンリンと鳴らし、時には笛を吹いたり、わざとお喋りをしながら歩くことに…。

登山をしない友人からは、「そこまでして山に行きたいの？お気軽に見られる観光地の紅葉でいいじゃない」と呆れられたりします。

確かにその通り。混雑、寒暖差、熊リスク……どう考えても大変だ。

でも登山に行く人たちは、それを重々承知の上で、それでも可能な限り現地の情報を調べ、準備をし、時間をかけて登る。

登る楽しさと、登った先に待つ赤く色づいた山を見に行きたい気持ちが止められないのです。