¡¡¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬À¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë°µ´¬¤Î²óÅ¾µ»¤òÈäÏª¤·¡¢SNS¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡KTN¥Æ¥ì¥ÓÄ¹ºê¤Î¸ø¼°X¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¿·¿Í¤ÎÀ¶¿åÍ®Íü·Ã¥¢¥Ê¡£¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Î¤¿¤á¤ËÄ¹ºê»Ô¤ÎÄ¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¤ËÀß±Ä¤µ¤ì¤¿ÆÃÀß¥¢¥¤¥¹¥ê¥ó¥¯¤Ç¹âÂ®¤Î¥¹¥Ô¥ó¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë·è¤á¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎÀ¶¿å¥¢¥Ê¤Ï4ºÐ¤«¤éÂç³ØÂ´¶È¤Þ¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤ÀËÜ³ÊÇÉ¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÀ¸Ãæ·Ñ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÀ¸Ãæ·Ñ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¡¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥¹¥Ô¥ó¤Ë°ìÆ±´¶·ã¡¡Ä¹ºê¤Ï¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¡º£²ó¤ÎÆÃÀß¥ê¥ó¥¯¤ÏÄ¹ºê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤ÂÎ¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ø¼°X¤ÏÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖÀ¨¤¹¤®¤Ã¡×¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¥×¥í¤Î¤½¤ì¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡×¡Ö¥×¥í¤Î¿Í¤«»×¤¿¤é¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ê¤ó¤«¤¤¾Ð¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÈþ¤·¤¤¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤È¤Ï¡×¡Ö¥×¥í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡ª¡ª¡ª¡© ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¥×¥í¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×¡ÖÉ¹¾å¤Î½÷¿À¤µ¤Þ¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£