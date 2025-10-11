パ・リーグの最優秀選手（MVP）争いが注目を集めている。

リーグ2連覇を決めたソフトバンクからは史上最多の8選手が個人タイトルを獲得した。

首位打者―牧原大成

盗塁王―周東佑京

最高出塁率―柳町達

最優秀防御率―リバン・モイネロ

最多勝―有原航平

最高勝率―大関友久

最優秀中継ぎ―松本裕樹

最多セーブ―杉山一樹

タイトルホルダーからMVPが選出されることは多いが、今季のソフトバンクは8人が異なる8部門で獲得し、評価は分かれそうだ。

野手では内外野をこなしユーティリティーぶりを発揮した牧原大、高い出塁率を誇った柳町も高評価。投手では12勝止まりながら優勝を争って日本ハムから4勝を挙げたモイネロも評価が高い。シーズン途中から守護神を務め、セーブシチュエーションでの失敗がなかった杉山も貢献度は高そうだ。

2位の日本ハムからはレイエスが本塁打、打点の2冠。伊藤大海も最多勝、最多奪三振の2冠に輝いている。過去20年でリーグ優勝チーム以外からのMVPは3度のみ。

【過去20年のパ・リーグMVP（※は優勝チーム以外）】

2024年 近藤健介（ソフトバンク）

2023年 山本由伸（オリックス）

2022年 山本由伸（オリックス）

2021年 山本由伸（オリックス）

2020年 柳田悠岐（ソフトバンク）

2019年 森友哉（西武）

2018年 山川穂高（西武）

2017年 サファテ（ソフトバンク）

2016年 大谷翔平（日本ハム）

2015年 柳田悠岐（ソフトバンク）

2014年 ※金子千尋（オリックス）

2013年 田中将大（楽天）

2012年 吉川光夫（日本ハム）

2011年 内川聖一（ソフトバンク）

2010年 和田毅（ソフトバンク）

2009年 ダルビッシュ有（日本ハム）

2008年 ※岩隈久志（楽天）

2007年 ダルビッシュ有（日本ハム）

2006年 小笠原道大（日本ハム）

2005年 ※杉内俊哉（ソフトバンク）